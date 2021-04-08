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- 08 Nis 2021 - 16:50 G: 08 Nis 2021 - 17:02

Serdar Ortaç Hayatının Darbesini Yedi! Ne En Yakını, Ne Arkadaşı... Hiç Görmediği Adamdan Öyle Bir Şey Duydu Ki...

Serdar Ortaç öyle laflar etti ki magazin gündemine en tepeden yerleşmeyi başardı. Serdar Ortaç, sokakta sevgilisi yürürken bir adam ettiği sözler ile gündemi sarsmayı başardı. İsmi son dönemde hem magazin gündeminde hem de sosyal medyadan hiç eksilmeyen Serdar Ortaç bu kez öyle sözler ile gündeme girmeye başardı ki duyanların ağzı açık kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Seçil Gür ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen bir aşk yaşayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sevgilisi ile yürürken görüntülenen Serdar Ortaç’a sokakta bulunan bir adamın sözleri ile Serdar Ortaç öyle karşılık verdi ki, ünlü şarkıcıdan bunu kimse beklemiyordu.

Seçil gür ile ilişkilerine yapılan ‘reklam ilişkisi’ yorumlarına Seçil Gür’ün cevabı, “İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.” olmuştu. Bunun üzerine Serdar Ortaç ise, “Reklam yapmak için el ele sahile çıkar, iki zevzek zevzek gülersin. Sonra herkes evine gider. Reklam ilişkisi yaşayan kadın evde yemeğimi yapmaz. ‘Aşçı tut kendine’ der.” sözleriyle bu iddiaları yalanlamışlardı.

08 Nis 2021 - 16:50 Ankara- Magazin

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