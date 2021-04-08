Serdar Ortaç Hayatının Darbesini Yedi! Ne En Yakını, Ne Arkadaşı... Hiç Görmediği Adamdan Öyle Bir Şey Duydu Ki...

Seçil Gür ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen bir aşk yaşayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sevgilisi ile yürürken görüntülenen Serdar Ortaç’a sokakta bulunan bir adamın sözleri ile Serdar Ortaç öyle karşılık verdi ki, ünlü şarkıcıdan bunu kimse beklemiyordu.

Seçil gür ile ilişkilerine yapılan ‘reklam ilişkisi’ yorumlarına Seçil Gür’ün cevabı, “İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.” olmuştu. Bunun üzerine Serdar Ortaç ise, “Reklam yapmak için el ele sahile çıkar, iki zevzek zevzek gülersin. Sonra herkes evine gider. Reklam ilişkisi yaşayan kadın evde yemeğimi yapmaz. ‘Aşçı tut kendine’ der.” sözleriyle bu iddiaları yalanlamışlardı.