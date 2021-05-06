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- 06 May 2021 - 01:13 G: 06 May 2021 - 01:14

Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 6 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Ankara'da 6 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 6 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 6 Mayıs 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Mübarek Ramazan ayı için geri sayımın başladığı bugünlerde Müslüman camiasında da hazırlıklar yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu sene Ramazan ayının 13 nisanda başlayacağını açıklaması üzerine Müslümanlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Her sene olduğu gibi oruçların tutulacağı Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlerde olacağı merak ediliyor.

Ankara'da 6 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 6 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.55

6 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 6 Mayıs  2021 Sahur Vakti saat:03.57

06 May 2021 - 01:13 - Yaşam

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