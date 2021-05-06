Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 6 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Mübarek Ramazan ayı için geri sayımın başladığı bugünlerde Müslüman camiasında da hazırlıklar yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu sene Ramazan ayının 13 nisanda başlayacağını açıklaması üzerine Müslümanlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Her sene olduğu gibi oruçların tutulacağı Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlerde olacağı merak ediliyor.

Ankara'da 6 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 6 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.55

6 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 6 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:03.57