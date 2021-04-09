Sadakatsiz’in Derin’i 2 Fotoğrafla Tüm Çekiciliğini Ortaya Koydu! Pozları Sosyal Medyayı Yaktı, Tutuşturdu Hatta Kavurdu! “Aman Melis, Volkan Görmesin!”

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen, başrol oyuncusu olarak ekranlara geliyor. Sevilen isim son bölümde ise sadece birkaç dakikalığına ekranlara gelmişti. Diziden kalan boş zamanlarında kendisini takipçilerine veren çekici oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda gündemin ismi oldu.

Oyunculuk performansıyla son zamanların parlayan yıldızı Melis Sezen, kendisini kanıtlamaya devam ediyor. Leke isimli dizide yer alarak adını ülke çapında duyuran Melis Sezen, Sadakatsiz dizisiyle tüm dünyaya hitap etmeye başladı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la oynayan Melis Sezen'in Instagram'da paylaştığı çekici görseller hayranlarının akıllarına kazındı. İşte o görseller!



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