Yaşanabilir dünya için 5 teknoloji trendi

NO ON FUARCILIK YÖNETIM KURULU BAŞKANI HALIL EKIZ dünyayı son bir yıldır etkisi altına alan pandemiye rağmen insanlığın daha yaşanabilir bir dünya kurmak üzere teknoloji araştırmalarına ve yatırımlarına devam ettiğine dikkat çekerek Yazılım Endüstrisi Fuarı kapsamında geleceğin teknolojilerine yer vereceklerini söyledi. Teknolojinin yakın gelecekte özellikle sağlık tıp seyahat çevre ve uzay teknolojilerinde fark yaratan yöntem ve uygulamalar ortaya koyacağını sözlerine ekleyen Ekiz Çok yakında hayatımızı değiştirecek teknolojileri bugünden anlamak ve tanımak hepimiz için çok önemli.

Halil Ekiz Türkiyenin çok kısa zamanda yakın coğrafyasındaki ülkeler arasında önemli teknoloji yatırımlarını yaparak teknoloji ihracatçısı konumunu sağlamlaştırdığını ve teknolojik yatırımlarla birlikte girişimcilik ekosistemini de geliştirerek büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI YAZILIM VE DONANIM ENDÜSTRILERI BAŞKANLIĞInın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte büyük bir ivme kazanacağına inandığımız teknoloji ve yazılım ekosistemindeki gelişme ülkemizin kalkınmasını sağlayacaktır.

YENI GELIŞTIRILEN 5 TEKNOLOJI TRENDI

DIJITAL TIP: Her ne kadar yakın zamanda doktorların yerini alamayacak olsa da uygulamalar sağlık hizmetlerine ulaşma imkanı kısıtlı olan hastalara destek sağlama ve hastaların durumunu takip etme gibi konularda yardımcı olacak.

ACISIZ MIKRO IĞNELER: Bir kağıt yaprağının kalınlığı ve bir insan saçı genişliğindeki küçük iğneler insanlara ağrısız iğne yapma ve kan testi imkanı sunuyor. Mikro iğneler altta yatan sinir uçlarına zarar vermeden cildin derinlerine nüfuz edebiliyor.

SANAL ORGANLAR: Gerçek insan organlarından alınan yüksek çözünürlüklü veriler o organın işlevini kontrol eden mekanizmaların karışık bir matematiksel modeline dönüştürülüyor. Daha sonra ortaya çıkan denklemleri çözen bilgisayar algoritmaları tıpkı gerçek bir organ gibi davranmaya başlıyor.

ELEKTRIKLI HAVACILIK: Elektrikli havacılığın karbon emisyonu ve yakıt maliyetlerini azaltma yoluyla büyük avantajlar sağlaması bekleniyor. Şu anda 170 elektrikli uçak projesi gelişim halindeyken Airbus firması 100 yolcu kapasiteli uçakların 2030 yılında uçuşa hazır olacağını belirtiyor.

DÜŞÜK KARBONLU ÇIMENTO: Bugün yıllık üretilen 4 milyar tona yakın çimento küresel karbon salımının yüzde 8ini oluşturuyor. Bu sebeple pek çok girişimci ve araştırmacı daha az karbon salımı yapan bir çimento üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor.

YEŞIL HIDROJEN: Yenilenebilir kaynaklı elektrikle hidrojenlerin sudan elektroliz yoluyla ayrılması olarak adlandırılan yeşil hidrojen projesi ile karbon salımının sıfırlanması hedefleniyor. Lojistik ve üretim alanlarında karbon emisyonunun azaltılmasına çok büyük katkısı olması beklenen bu teknolojinin pazar değerinin 2050 yılında yaklaşık 12 trilyon olması bekleniyor.

GÜNEŞ ENERJILI KIMYA: Karbondioksiti yararlı kimyasallarla dönüştürmek için güneş ışığını kullanarak sektördeki karbon salım oranını azaltmayı hedefliyor. Projeyle ilaçlardan deterjanlara gübre ve tekstil ürünlerine kadar her şeye dönüştürülebilen atık gazdan faydalı bileşikler üretmek için güneş enerjisi rafineleri kurmayı hedefliyor.

