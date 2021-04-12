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- 12 Nis 2021 - 16:07 G: 12 Nis 2021 - 16:08

Çin ile Japonya Arasında Radyoaktif Atık Suyu Krizi Başladı!

Çin, Japonya’nın 2011’de deprem ve sonrasında meydana gelen tsunamide hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun denize boşaltılması planı konusunda endişeli olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Cao Licien yaptığı açıklamada, Fukuşima'da dünya tarihinin en ciddi nükleer felaketlerden birinin yaşandığına dikkati çekerek, bunun çevreye, gıda güvenliğine ve insan sağlığına daha fazla zarar vermemesi için tüm ilgili tarafların katılımıyla uygun ve ihtiyatlı şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Fukuşima​​​​​​​ Nükleer Santrali'ndeki atık suyun denize boşaltılması kararının, küresel kamuyu ve komşu ülkeleri yakından ilgilendirdiğini ifade eden Sözcü Cao, tüm dünyanın Japonya’nın kararını derin bir endişe ile izlediğini vurguladı.

Çin'in bu konudaki derin kaygılarını Japonya'da diplomatik kanallardan ilettiğini kaydeden Cao, kararın ihtiyatlı ve uygun bir biçimde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Japonya’da hükümet, nükleer santralde biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima'da bulunan nükleer santralde biriken işlenmiş atık suya ilişkin kararda, santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif elementlerin, daha fazla sulandırılarak makul seviyeye düşürüleceği bildirilmişti.

Kyodo ajansının haberinde de biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması planının hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, planın güvenliği ve şeffaflığına ilişkin küresel kurumlar ile yerel hükümetlerin iş birliği hedeflediklerini açıklamıştı.

Reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor. Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

12 Nis 2021 - 16:07 AA Ankara- Dünya

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