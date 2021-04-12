Cansu Dere Instagram'ı Alevler İçerisine Attı! Görenler Defalarca Kez Bakıyor! Her Ayrıntısı Ayrı Güzel! "Aman Volkan Görmesin!"
Sadakatsiz dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Asya'ya hayat veren Cansu Dere, sosyal medyayı ayağa kaldıracak bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından attığı bakışla dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, binlerce beğeniyi art arda aldı. Sevilen oyuncu son zamanlarda Sadakatsiz dizisinde yer alıyor. Uzun bir süre ekranlarda gözükmeyen Dere'nin Sadakatsiz dizisinde yer alması seyircileri büyük bir heyecan yaşatmıştı.
Sadakatsiz dizisinde bir kez daha oyuncuğunu konuşturan Cansu Dere, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanamasa bile ara ara paylaşımlar yapıyor. Ezel dizisinde hayat verdiği Eyşan karakteriyle akıllara kazının Cansu Dere, sabit bir karakterde kalmayıp yıllarca farklı dizilerde farklı karakterlere hata verdi. Sosyal medyada kısa bir süre önce yapmış olduğu paylaşımla yeniden gündeme gelen Cansu Dere, farkını bir kez daha ortaya koydu. "Aman Volkan görmesin" yorumları ise arka arkaya geldi.
Güzelliği ve fiziği ile sık sık gündemde yerini alan Cansu Dere, dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olan dizide başrol oynaması ise hayranlarının daha çok olmasına sebebiyet verdi. Hızla artan takipçi sayısının yanında sadece Trük hayranı olmayan Cansu Dere, dünyaya adını duyurdu.
Cansu Dere'nin paylaşımını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.