Cansu Dere Instagram'ı Alevler İçerisine Attı! Görenler Defalarca Kez Bakıyor! Her Ayrıntısı Ayrı Güzel! "Aman Volkan Görmesin!"

Sadakatsiz dizisinde bir kez daha oyuncuğunu konuşturan Cansu Dere, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanamasa bile ara ara paylaşımlar yapıyor. Ezel dizisinde hayat verdiği Eyşan karakteriyle akıllara kazının Cansu Dere, sabit bir karakterde kalmayıp yıllarca farklı dizilerde farklı karakterlere hata verdi. Sosyal medyada kısa bir süre önce yapmış olduğu paylaşımla yeniden gündeme gelen Cansu Dere, farkını bir kez daha ortaya koydu. "Aman Volkan görmesin" yorumları ise arka arkaya geldi.

Güzelliği ve fiziği ile sık sık gündemde yerini alan Cansu Dere, dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olan dizide başrol oynaması ise hayranlarının daha çok olmasına sebebiyet verdi. Hızla artan takipçi sayısının yanında sadece Trük hayranı olmayan Cansu Dere, dünyaya adını duyurdu.



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