Survivor İlayda Çok Sert Konuştu! Ünlüler Takımı Konuşmadan Sonra Darmaduman Oldu! Sadece İki Çift Sözle Adayı Ayağa Kaldırdı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da dengeler değişiyor. Yeni bölüme ait fragmanda İlayda Şeker öyle bir konuşma yaptı ki, tarihe kazındı. Yarışma hayatı boyunca çok uysal ve sempatik görünen İlayda Şeker'den gelen açıklamalar ise Survivor'da adanın altını üstüne getirdi. Adadaki anlaşmazlıklardan o ismin tüm hareketlerine kadar değinen İlayda, herkesin şaşırmasına neden oldu.
İki çift sözüyle Ünlüler takımını basit bir şekilde anlatan İlayda, Survivor izleyicisini ikiye ayırdı. Çok sert ve dobra dobra konuşan İlayda Şeker'den bugüne kadar hiç böyle bir açıklama gelmemişti. Sevilen yarışmada İlayda, Batuhan ve diğer oyuncular hakkında "Ama burası Survivor" sözleriyle başladı.
Ekranlara gelecek olan yeni bölüme ait fragmanı yayınlayan Acun Medya, dikkatleri üzerine çekti. İlayda ise çok sert açıklamalar yaptı. 69. bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmada Merve'nin sakatlandığı ve hastaneye kaldırıldığı da ortaya çıktı. Son durumu henüz bilinmese de, fragmanda hiç iyi durmuyordu. İlayda Şeker ise takım arkadaşları için....
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13 Nis 2021 - 09:19 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.