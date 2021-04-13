Survivor İlayda Çok Sert Konuştu! Ünlüler Takımı Konuşmadan Sonra Darmaduman Oldu! Sadece İki Çift Sözle Adayı Ayağa Kaldırdı!

İki çift sözüyle Ünlüler takımını basit bir şekilde anlatan İlayda, Survivor izleyicisini ikiye ayırdı. Çok sert ve dobra dobra konuşan İlayda Şeker'den bugüne kadar hiç böyle bir açıklama gelmemişti. Sevilen yarışmada İlayda, Batuhan ve diğer oyuncular hakkında "Ama burası Survivor" sözleriyle başladı.

Ekranlara gelecek olan yeni bölüme ait fragmanı yayınlayan Acun Medya, dikkatleri üzerine çekti. İlayda ise çok sert açıklamalar yaptı. 69. bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmada Merve'nin sakatlandığı ve hastaneye kaldırıldığı da ortaya çıktı. Son durumu henüz bilinmese de, fragmanda hiç iyi durmuyordu. İlayda Şeker ise takım arkadaşları için....



Açıklamasını Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!