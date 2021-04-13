Maraşlı Dizisi Bitti! ATV 2. Sezon İçin Kararını Verdi! Alina Boz ve Burak Deniz'e Kabus Gibi Haber!
Maraşlı dizisi ekranlara ilk geldiği günden bu yana seyircisiyle arasında bir bağ oluşturarak milyonların gönlünü kazanmayı başardı. Ancak son yaşanan bu gelişmede bu sefer izleyicisine ters köşe yapan Maraşlı dizisi sevenlerini üzdü.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Maraşlı dizisi başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayeleri ile takdirleri toplamayı başardı. Ancak sevilen diziye ait bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakırken, Maraşlı’nın geleceği de tartışmalara konu oldu. Dizinin akıbeti konusunda sosyal medyada da ortaya çıkan tartışmalar herkesi hayretler içine sokmayı başardı.
Burak Deniz ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisi soluksuz izlenecek senaryosu ile de her zaman ilgilerin odağındaki yapımlardan bir tanesiydi. Özellikle genç oyuncu Alina Boz, dizide gösterdiği başarılı performansın yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Ancak Maraşlı dizisi kendisine şüphe ile baktıracak bir iddia ile gündemi en tepeden yerleşti.
13 Nis 2021 - 21:40 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.