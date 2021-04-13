Maraşlı Dizisi Bitti! ATV 2. Sezon İçin Kararını Verdi! Alina Boz ve Burak Deniz'e Kabus Gibi Haber!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Maraşlı dizisi başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayeleri ile takdirleri toplamayı başardı. Ancak sevilen diziye ait bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakırken, Maraşlı’nın geleceği de tartışmalara konu oldu. Dizinin akıbeti konusunda sosyal medyada da ortaya çıkan tartışmalar herkesi hayretler içine sokmayı başardı.

Burak Deniz ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisi soluksuz izlenecek senaryosu ile de her zaman ilgilerin odağındaki yapımlardan bir tanesiydi. Özellikle genç oyuncu Alina Boz, dizide gösterdiği başarılı performansın yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Ancak Maraşlı dizisi kendisine şüphe ile baktıracak bir iddia ile gündemi en tepeden yerleşti.