Yasak Elma Dizisinde Önce Şevval Sam Sonra Erdal Özyağcılar! İki İsimde Diziye Veda Ediyor! Artık Dizide Ender ve Hasan Ali Olmayacak! Sette Neler Oluyor?

Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı dizide her bir karakterde farklı bir kötülük bulunuyor. Kısa süre önce Şevval Sam hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Bu iddialar sosyal medyayı ve magazin dünyasını sallarken bir ayrılık daha duyuruldu. Hasan Ali karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar diziden yakın zamanda ayrılacak.

Entrikanın her bölümde hakim olduğu dizinin tansiyonu ise oldukça yüksek. 100 bölümü aşkındır ekranlara gelen başarılı dizide birçok ayrılık yaşanmış birçok isim ise diziye katılmıştı. Talat Bulut'tan sonra bambaşka bir entrika dizisi olan Yasak Elma hikayesini güçlendirecek isimler katarak önüne bakmaya karar vermişti.