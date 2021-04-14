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- 14 Nis 2021 - 17:41 G: 14 Nis 2021 - 18:16

Yasak Elma Dizisinde Önce Şevval Sam Sonra Erdal Özyağcılar! İki İsimde Diziye Veda Ediyor! Artık Dizide Ender ve Hasan Ali Olmayacak! Sette Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en beğenilen reyting rekortmeni dizisinde yaprak dökümü başladı. Entrika ve hileleri ele alan dizide birçok detay seyirciye kendisine bağlıyor. Güçlü kadrosunun hemen yanında kaliteli bir senaryosu olduğundan 100 bölümü aşkındır ekranlara gelen nitelikli dizide her bölüm seyirciyi kendisine bağlıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı dizide her bir karakterde farklı bir kötülük bulunuyor. Kısa süre önce Şevval Sam hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Bu iddialar sosyal medyayı ve magazin dünyasını sallarken bir ayrılık daha duyuruldu. Hasan Ali karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar diziden yakın zamanda ayrılacak. 

Entrikanın her bölümde hakim olduğu dizinin tansiyonu ise oldukça yüksek. 100 bölümü aşkındır ekranlara gelen başarılı dizide birçok ayrılık yaşanmış birçok isim ise diziye katılmıştı. Talat Bulut'tan sonra bambaşka bir entrika dizisi olan Yasak Elma hikayesini güçlendirecek isimler katarak önüne bakmaya karar vermişti.

14 Nis 2021 - 17:41 Ankara- Dizi Haberleri

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