Latin Amerika'da Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Arttı!

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 459, Meksika'da 518, Arjantin'de 368, Kolombiya'da 337, Peru'da 323, Şili'de 30, Ekvador'da 49, Bolivya'da 23, Guatemala'da 32, Paraguay'da 62 ve Uruguay'da 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 459 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 361 bin 884’e, 73 bin 513 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 673 bin 507’ye çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 686 bin 31 vaka ve 85 bin 475 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 170 bin 771 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 518 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 113 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 210 bin 812’ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 291 bin 246’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 817 bin 866’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 368 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 58 bin 542’ye, 25 bin 157 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 604 bin 157’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 278 bin 486 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 337 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 66 bin 819’a çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 487 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 585 bin 801’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 419 bin 265’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 486 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 667 bin 737'ye, virüse bağlı can kaybı 55 bin 812'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 592 bin 937'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 548'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 497 artışla 1 milyon 94 bin 267'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 26 bin 934'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49 artarak 17 bin 400'e, vaka sayısı da 2 bin 950 artışla 350 bin 539'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 298 bin 604 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve 1108 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 285 bin 291'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 519'a, sağlığına kavuşanların sayısı 234 bin 596'ya çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 artarak 7 bin 89'a, vaka sayısı 1805 artışla 207 bin 127'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 187 bin 894 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 20 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 242 bin 161'e, virüse bağlı can kaybı 5 bin 40'a, sağlığına kavuşanların sayısı 198 bin 473'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 1647'ye, vaka sayısı 2 bin 664 artışla 152 bin 89'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 119 bin 388 kişi iyileşti.