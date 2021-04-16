Kuruluş Osman'da Milyonları Ayaklandıran Ayrılık! O Oyuncu Diziye Veda Etti, Artık Ekranlarda Görülmeyecek!

Diriliş: Ertuğrul dizisinin çok büyük kitlelere ulaşmasının ardından hemen yayına giren Kuruluş: Osman dizisi reyting mücadelesinde ilk sıralardan geri durmuyor.

Başrollerini Özge Törer, Burak Özçivit ve Tamer Yiğit gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizideki ayrılık milyonları ayaklandırdı. Ayrılan oyuncu ve diğer tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>