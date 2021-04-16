16 Nis 2021 - 16:27 Güncelleme: 16 Nis 2021 - 17:02
Kuruluş Osman'da Milyonları Ayaklandıran Ayrılık! O Oyuncu Diziye Veda Etti, Artık Ekranlarda Görülmeyecek!
Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit'in usta bir şekilde başrol oyunculuğunu yürüttüğü, son zamanların en efsane yapımları arasında yer alan Kuruluş Osman dizisinde büyük bir veda yaşandı. Yaşanan vedanın ardından çok sayıda kişi ayaklandı.
Diriliş: Ertuğrul dizisinin çok büyük kitlelere ulaşmasının ardından hemen yayına giren Kuruluş: Osman dizisi reyting mücadelesinde ilk sıralardan geri durmuyor.
Başrollerini Özge Törer, Burak Özçivit ve Tamer Yiğit gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizideki ayrılık milyonları ayaklandırdı. Ayrılan oyuncu ve diğer tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.