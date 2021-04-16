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- 16 Nis 2021 - 16:27 G: 16 Nis 2021 - 17:02

Kuruluş Osman'da Milyonları Ayaklandıran Ayrılık! O Oyuncu Diziye Veda Etti, Artık Ekranlarda Görülmeyecek!

Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit'in usta bir şekilde başrol oyunculuğunu yürüttüğü, son zamanların en efsane yapımları arasında yer alan Kuruluş Osman dizisinde büyük bir veda yaşandı. Yaşanan vedanın ardından çok sayıda kişi ayaklandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diriliş: Ertuğrul dizisinin çok büyük kitlelere ulaşmasının ardından hemen yayına giren Kuruluş: Osman dizisi reyting mücadelesinde ilk sıralardan geri durmuyor.

Başrollerini Özge Törer, Burak Özçivit ve Tamer Yiğit gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizideki ayrılık milyonları ayaklandırdı. Ayrılan oyuncu ve diğer tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

16 Nis 2021 - 16:27 Ankara- Yaşam

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