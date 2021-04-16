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- 16 Nis 2021 - 20:52 G: 16 Nis 2021 - 21:07

Müge Anlı Canlı Yayında Utancından Resmen Yerin Dibine Girdi! Bu Nasıl Hata? Milyonlarca Kişinin Önünde...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanan bir bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Ünlü sunucu canlı yayını başlattığı sırada ekranlara gelen o görsel herkesi şaşkına çevirdi. Olayı fark eden ekip müdahale etse de olanlar oldu. Kimisi o görsele kahkahalar attı kimisi de böyle bilindik bir programda bu hatanın nasıl yapıldığını anlamadığını dile getirdi. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yayınlandığı ilk günden bu yana tüm Türkiye’nin en çok izlediği sabah kuşağı programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Kayıpları, fail meçhul ölümleri ve daha birçok konuyu ele alan Müge Anlı, seyircinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Fakat programın  yayınlanan bölümünde yapılan o hata Müge Anlı’yı utandırdı. Milyonlarca kişi o hatanın ardından şaşkınlığına engel olamadı.

Başarılı kariyer hayatı ve ekranlarda boy göstermesiyle beraber tüm Türkiye’nin en gözde isimlerinden birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanan yeni bölümünde dikkatlerden kaçmayan bir hata oldu. Rejinin anlık hatası Müge Anlı’nın utanmasına sebebiyet verdi. O detay fark edilince düzeltme yapılsa da tüm Türkiye gördü.

16 Nis 2021 - 20:52 Ankara- Yaşam

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