Müge Anlı Canlı Yayında Utancından Resmen Yerin Dibine Girdi! Bu Nasıl Hata? Milyonlarca Kişinin Önünde...

Yayınlandığı ilk günden bu yana tüm Türkiye’nin en çok izlediği sabah kuşağı programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Kayıpları, fail meçhul ölümleri ve daha birçok konuyu ele alan Müge Anlı, seyircinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Fakat programın yayınlanan bölümünde yapılan o hata Müge Anlı’yı utandırdı. Milyonlarca kişi o hatanın ardından şaşkınlığına engel olamadı.

Başarılı kariyer hayatı ve ekranlarda boy göstermesiyle beraber tüm Türkiye’nin en gözde isimlerinden birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanan yeni bölümünde dikkatlerden kaçmayan bir hata oldu. Rejinin anlık hatası Müge Anlı’nın utanmasına sebebiyet verdi. O detay fark edilince düzeltme yapılsa da tüm Türkiye gördü.