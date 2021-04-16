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- 16 Nis 2021 - 22:14 G: 16 Nis 2021 - 22:16

Ankara'da Metrekare fıyat en değerli ilçeler Belli oldu! İşte Ankara'nın en değerli semtleri

Ankara 5 büyük ilde yatırımcısına en çok kazandıran iller Arasında. Satılık Konutta Deniz Kenarı Değerleniyor. Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan Hürriyet Emlak Mart 2021 Emlak Endeksini açıkladı. Verilere göre son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında 11 ile Zonguldak 6 ile Hatay ve Adana 5 ile Gaziantep ve Çanakkale geldi.

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan Hürriyet Emlak Mart 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %11 ile Zonguldak, %6 ile Hatay ve Adana, %5 ile Gaziantep ve Çanakkale geldi. 

16 NISAN 2021 İSTANBUL Türkiyenin uzman emlak platformu Hürriyet Emlakın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Mart 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün son 1 ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlakın açıkladığı verilere göre satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında 5 ila 11 arasındaki artış oranlarıyla Zonguldak Hatay Adana Gaziantep ve Çanakkale geldi. Ayrıca satılık fiyatı mart ayında en çok artan 10 ilden 9unun denize kıyısı olan iller olması dikkat çekti.

ANKARADA SATILIK KONUTLARDAKI METREKARE FIYAT ARTIŞLARINDA POLATLI ILK SIRADA GELIYOR

Ankara il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve mart ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Polatlı liste başında yer alırken Polatlıyı Gölbaşı Çankaya Mamak ve Pursaklar takip etti.

ANKARA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021              ORT. M2 FIYAT                      MART 2021 ORT. M2 FIYAT        AYLIK DEĞIŞIM

1. Polatlı                     1.423 TL                                  1.528 TL                                                74

2. Gölbaşı                   4.583 TL                                  4.829 TL                                                54

3. Çankaya                  4.411 TL                                  4.530 TL                                               27

4. Mamak                    1.901 TL                                  1.951 TL                                               27

5. Pursaklar                  2.463 TL                                  2.528 TL                                             26

TÜRKIYE GENELINDE SATILIK KONUT FIYATI EN ÇOK ARTAN 10 IL

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT  MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Zonguldak  2.644 TL              2.931 TL                      108      

2. Hatay          1.974 TL             2.101 TL                        64

3. Adana          2.445 TL            2.595 TL                        61

4. Gaziantep     3.034 TL           3.185 TL                       50

5. Çanakkale     3.019 TL          3.165 TL                       48

6. Muğla            7.015 TL          7.342 TL                       47

7. Samsun         2.600 TL          2.682 TL                      31

8. Mersin İçel     2.269 TL          2.340 TL                      31

9. Antalya          4.320 TL         4.441 TL                       28

10. Aydın           2.761 TL           2.837 TL                   28

5 BÜYÜK ILDE YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI

Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalyayı sırasıyla Ankara İstanbul İzmir ve Bursa izledi.

5 BÜYÜK ILDE SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021      ORT. M2 FIYAT           MART 2021  ORT. M2 FIYAT            AYLIK DEĞIŞIM

1. Antalya                    4.320 TL                4.441 TL                                               28

2. Ankara                     2.741 TL                2.815 TL                                               27

3. İstanbul                   5.725 TL                 5.820 TL                                              17

4. İzmir                        4.385 TL                 4.438 TL                                             12

5. Bursa                       2.644 TL                 2.675 TL                                            12

TÜRKIYENIN YÜKSELIŞE GEÇEN ILÇELERI

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında yüzde 9 ila 13 arasındaki artışlarla İstanbulun Üsküdar Beykoz ve Bağcılar ilçeleri Antalyanın Kemer ve Balıkesirin Burhaniye ilçeleri geldi.

TÜRKIYE GENELINDE SATILIK KONUT FIYATI EN ÇOK ARTAN 5 ILÇE

ŞUBAT 2021               ORT. M2 FIYAT           MART 2021 ORT. M2 FIYAT           AYLIK DEĞIŞIM

1. İstanbul Üsküdar           7.805 TL                              8.800 TL                                       127

2. İstanbul Beykoz            12.671 TL                             14.260 TL                                     125 

3. İstanbul Bağcılar            4.090 TL                              4.575 TL                                        119

4. Antalya Kemer               6.798 TL                              7.481 TL                                         101

5. Balıkesir Burhaniye       3.778 TL                              4.118 TL                                          90

İSTANBULDA SATILIK KONUT FIYAT DEĞIŞIMINDE ÜSKÜDAR VE BEYKOZ REKORA KOŞUYOR

Hürriyet Emlak Mart 2021 Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda 6 ila 13 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler ise Üsküdar Beykoz Bağcılar Ataşehir ve Esenyurt oldu.

İSTANBUL SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021           ORT. M2 FIYAT              MART 2021 ORT. M2 FIYAT             AYLIK DEĞIŞIM

1. Üsküdar                       7.805 TL                                8.800 TL                                    1275

2. Beykoz                         12.671 TL                             14.260 TL                                   1255

3. Bağcılar                         4.090 TL                                4.575 TL                                   1185

4. Ataşehir                        6.423 TL                                  6.943 TL                                   810

5. Esenyurt                       2.827 TL                                    2.993 TL                                589

ANKARADA SATILIK KONUTLARDAKI METREKARE FIYAT ARTIŞLARINDA POLATLI ILK SIRADA GELIYOR

Ankara il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve mart ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Polatlı liste başında yer alırken Polatlıyı Gölbaşı Çankaya Mamak ve Pursaklar takip etti.

ANKARA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021              ORT. M2 FIYAT                      MART 2021 ORT. M2 FIYAT        AYLIK DEĞIŞIM

1. Polatlı                     1.423 TL                                  1.528 TL                                               74

2. Gölbaşı                   4.583 TL                                  4.829 TL                                                54

3. Çankaya                  4.411 TL                                  4.530 TL                                               27

4. Mamak                    1.901 TL                                   1.951 TL                                             27

5. Pursaklar                  2.463 TL                                   2.528 TL                                           26

İZMIRDE ÇEŞME SATILIK KONUT FIYATLARINDAKI YÜKSELIŞLE DIKKAT ÇEKTI

İzmir satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz ay içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Çeşme Foça Menderes Narlıdere ve Dikili geldi.

İZMIR SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI    MART 2021 ORT. M2 FIYAT  ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Çeşme                                   14.306 TL                                15.453 TL                                             80

2. Foça                                       7.235 TL                                   7.641 TL                                              56

3. Menderes                               5.850 TL                                    6.167 TL                                            54

4. Narlıdere                                8.107 TL                                   8.540 TL                                             53

5. Dikili                                      4.359 TL                                    4.561 TL                                            46

ANTALYANIN KEMER ILÇESINDE SATILIK KONUTA OLAN YATIRIM ARTIYOR

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların 10 arttığı Kemer oldu. Devamında yüzde 1 ile 4 arasındaki artışlarla Muratpaşa Kepez Konyaaltı ve Alanya geldi.

ANTALYA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

                      ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT                MART 2021 ORT. M2 FIYAT         AYLIK DEĞIŞIM

1. Kemer                          6.798 TL                                              7.481 TL                                  101

2. Muratpaşa                    4.457 TL                                              4.617 TL                                   36

3. Kepez                          2.827 TL                                               2.899 TL                                  25

4. Konyaaltı                     6.815 TL                                               6.891 TL                                  11

5. Alanya                         5.370 TL                                               5.392 TL                                  04

BURSANIN ŞUBAT ŞAMPIYONU ORHANGAZI OLDU

Bursanın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 1 ile 5 arasındaki oranlarla Orhangazi Mudanya Nilüfer ve Yıldırım olurken Osmangazi ilçesinde 018 oranında azalma görüldü.

BURSA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

                                  ŞUBAT 2021  ORT. M2 FIYAT             MART 2021 ORT. M2 FIYAT      AYLIK DEĞIŞIM

1. Orhangazi                               2.121 TL                                                2.227 TL                          50

2. Mudanya                                3.409 TL                                                 3.480 TL                          21

3. Nilüfer                                     3.352 TL                                                3.402 TL                           15

4. Yıldırım                                  2.346 TL                                                 2.375 TL                           12

5. Osmangazi                            2.684 TL                                                 2.679 TL                           -02

16 Nis 2021 - 22:14 - Ekonomi

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