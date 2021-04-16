Ankara'da Metrekare fıyat en değerli ilçeler Belli oldu! İşte Ankara'nın en değerli semtleri

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan Hürriyet Emlak Mart 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %11 ile Zonguldak, %6 ile Hatay ve Adana, %5 ile Gaziantep ve Çanakkale geldi.

16 NISAN 2021 İSTANBUL Türkiyenin uzman emlak platformu Hürriyet Emlakın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Mart 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün son 1 ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlakın açıkladığı verilere göre satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında 5 ila 11 arasındaki artış oranlarıyla Zonguldak Hatay Adana Gaziantep ve Çanakkale geldi. Ayrıca satılık fiyatı mart ayında en çok artan 10 ilden 9unun denize kıyısı olan iller olması dikkat çekti.

ANKARADA SATILIK KONUTLARDAKI METREKARE FIYAT ARTIŞLARINDA POLATLI ILK SIRADA GELIYOR

Ankara il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve mart ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Polatlı liste başında yer alırken Polatlıyı Gölbaşı Çankaya Mamak ve Pursaklar takip etti.

ANKARA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Polatlı 1.423 TL 1.528 TL 74

2. Gölbaşı 4.583 TL 4.829 TL 54

3. Çankaya 4.411 TL 4.530 TL 27

4. Mamak 1.901 TL 1.951 TL 27

5. Pursaklar 2.463 TL 2.528 TL 26

TÜRKIYE GENELINDE SATILIK KONUT FIYATI EN ÇOK ARTAN 10 IL

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Zonguldak 2.644 TL 2.931 TL 108

2. Hatay 1.974 TL 2.101 TL 64

3. Adana 2.445 TL 2.595 TL 61

4. Gaziantep 3.034 TL 3.185 TL 50

5. Çanakkale 3.019 TL 3.165 TL 48

6. Muğla 7.015 TL 7.342 TL 47

7. Samsun 2.600 TL 2.682 TL 31

8. Mersin İçel 2.269 TL 2.340 TL 31

9. Antalya 4.320 TL 4.441 TL 28

10. Aydın 2.761 TL 2.837 TL 28

5 BÜYÜK ILDE YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI

Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalyayı sırasıyla Ankara İstanbul İzmir ve Bursa izledi.

5 BÜYÜK ILDE SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Antalya 4.320 TL 4.441 TL 28

2. Ankara 2.741 TL 2.815 TL 27

3. İstanbul 5.725 TL 5.820 TL 17

4. İzmir 4.385 TL 4.438 TL 12

5. Bursa 2.644 TL 2.675 TL 12

TÜRKIYENIN YÜKSELIŞE GEÇEN ILÇELERI

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında yüzde 9 ila 13 arasındaki artışlarla İstanbulun Üsküdar Beykoz ve Bağcılar ilçeleri Antalyanın Kemer ve Balıkesirin Burhaniye ilçeleri geldi.

TÜRKIYE GENELINDE SATILIK KONUT FIYATI EN ÇOK ARTAN 5 ILÇE

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. İstanbul Üsküdar 7.805 TL 8.800 TL 127

2. İstanbul Beykoz 12.671 TL 14.260 TL 125

3. İstanbul Bağcılar 4.090 TL 4.575 TL 119

4. Antalya Kemer 6.798 TL 7.481 TL 101

5. Balıkesir Burhaniye 3.778 TL 4.118 TL 90

İSTANBULDA SATILIK KONUT FIYAT DEĞIŞIMINDE ÜSKÜDAR VE BEYKOZ REKORA KOŞUYOR

Hürriyet Emlak Mart 2021 Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda 6 ila 13 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler ise Üsküdar Beykoz Bağcılar Ataşehir ve Esenyurt oldu.

İSTANBUL SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Üsküdar 7.805 TL 8.800 TL 1275

2. Beykoz 12.671 TL 14.260 TL 1255

3. Bağcılar 4.090 TL 4.575 TL 1185

4. Ataşehir 6.423 TL 6.943 TL 810

5. Esenyurt 2.827 TL 2.993 TL 589

ANKARADA SATILIK KONUTLARDAKI METREKARE FIYAT ARTIŞLARINDA POLATLI ILK SIRADA GELIYOR

Ankara il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve mart ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Polatlı liste başında yer alırken Polatlıyı Gölbaşı Çankaya Mamak ve Pursaklar takip etti.

ANKARA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Polatlı 1.423 TL 1.528 TL 74

2. Gölbaşı 4.583 TL 4.829 TL 54

3. Çankaya 4.411 TL 4.530 TL 27

4. Mamak 1.901 TL 1.951 TL 27

5. Pursaklar 2.463 TL 2.528 TL 26

İZMIRDE ÇEŞME SATILIK KONUT FIYATLARINDAKI YÜKSELIŞLE DIKKAT ÇEKTI

İzmir satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz ay içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Çeşme Foça Menderes Narlıdere ve Dikili geldi.

İZMIR SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI MART 2021 ORT. M2 FIYAT ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Çeşme 14.306 TL 15.453 TL 80

2. Foça 7.235 TL 7.641 TL 56

3. Menderes 5.850 TL 6.167 TL 54

4. Narlıdere 8.107 TL 8.540 TL 53

5. Dikili 4.359 TL 4.561 TL 46

ANTALYANIN KEMER ILÇESINDE SATILIK KONUTA OLAN YATIRIM ARTIYOR

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların 10 arttığı Kemer oldu. Devamında yüzde 1 ile 4 arasındaki artışlarla Muratpaşa Kepez Konyaaltı ve Alanya geldi.

ANTALYA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Kemer 6.798 TL 7.481 TL 101

2. Muratpaşa 4.457 TL 4.617 TL 36

3. Kepez 2.827 TL 2.899 TL 25

4. Konyaaltı 6.815 TL 6.891 TL 11

5. Alanya 5.370 TL 5.392 TL 04

BURSANIN ŞUBAT ŞAMPIYONU ORHANGAZI OLDU

Bursanın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 1 ile 5 arasındaki oranlarla Orhangazi Mudanya Nilüfer ve Yıldırım olurken Osmangazi ilçesinde 018 oranında azalma görüldü.

BURSA SATILIK KONUT FIYATLARI DEĞIŞIM ORANLARI

ŞUBAT 2021 ORT. M2 FIYAT MART 2021 ORT. M2 FIYAT AYLIK DEĞIŞIM

1. Orhangazi 2.121 TL 2.227 TL 50

2. Mudanya 3.409 TL 3.480 TL 21

3. Nilüfer 3.352 TL 3.402 TL 15

4. Yıldırım 2.346 TL 2.375 TL 12

5. Osmangazi 2.684 TL 2.679 TL -02