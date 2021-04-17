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- 17 Nis 2021 - 09:30 G: 17 Nis 2021 - 09:34

17 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara'da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Ankara 17 Nisan 2021 elektrik kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte detaylar...

Ali Kurt
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Ankara 17 Nisan 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ ilde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşların elektrik hizmetlerinden sürekli olarak faydalanabilmesi, elektrik sistemlerinde beklenmedik arızaların oluşmaması için yapılan bu çalışmalar esnasında yaşanan planlı elektrik kesintileri araştırma konusu oldu. Ankara’da elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeler ve saat aralıkları güncel olarak araştırılıyor. İlde yaşanacak elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçe ve saatleri öğrenmek isteyen vatandaşlar EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden kesintilerle ilgili sorgulama yapabiliyor.

17 Nis 2021 - 09:30 - Yaşam

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