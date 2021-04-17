Arka Sokaklar Yayından Kaldırılıyor! Kabus Ötesi Haber Dün Gece Verildi! Sadece 5 Dakika Tüm Dünyaya Yayıldı! Artık Olmayacak…
Arka Sokaklar Dizisinden üzücü bir haber geldi. Dizinin başarılı oyuncusu Kavuklu Şevket Çoruh maalesef koronavirüse yakalandı. Dizinin ara vereceği dedikoduları güçlenirken bakın bundan sonra hangi strateji izlenecek. Detaylar için haberimizde göz atın.
Türk televizyon yapımlarında bambaşka bir yere koyulan, uzun yıllar boyunca ekranlardaki yerini koruyan Arka Sokaklar dizisi hakkında şok iddialar gündemi sarstı. Dizi severlerin ağzını açıkta bırakan bu iddialar arasında Arka Sokaklar dizisinin yayından kaldırılacağı bilgisi büyük şok yaşattı. Henüz tam olarak kesinlik kazanmasa da sevilen dizinin bir dönem yayından kaldırılması gündeme gelebilir. Milyonlarca izleyicisi bulunan Arka Sokaklar dizisinin yayın hayatına son verileceği iddiası sosyal medyanın en hızlı yayılan haberi oldu ve anında binlerce kişinin konuşmaya başladığı konu haline geldi.
17 Nis 2021 - 16:13 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.