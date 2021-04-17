Arka Sokaklar Yayından Kaldırılıyor! Kabus Ötesi Haber Dün Gece Verildi! Sadece 5 Dakika Tüm Dünyaya Yayıldı! Artık Olmayacak…

Türk televizyon yapımlarında bambaşka bir yere koyulan, uzun yıllar boyunca ekranlardaki yerini koruyan Arka Sokaklar dizisi hakkında şok iddialar gündemi sarstı. Dizi severlerin ağzını açıkta bırakan bu iddialar arasında Arka Sokaklar dizisinin yayından kaldırılacağı bilgisi büyük şok yaşattı. Henüz tam olarak kesinlik kazanmasa da sevilen dizinin bir dönem yayından kaldırılması gündeme gelebilir. Milyonlarca izleyicisi bulunan Arka Sokaklar dizisinin yayın hayatına son verileceği iddiası sosyal medyanın en hızlı yayılan haberi oldu ve anında binlerce kişinin konuşmaya başladığı konu haline geldi.