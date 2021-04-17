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- 17 Nis 2021 - 15:42 G: 17 Nis 2021 - 16:28

Sefirin Kızı Dizisinde Son Viraj! Finale Giderken Büyük Değişikliği Yaşattı! Tuba Büyüküstün Diziden Ayrılıyor Mu? Zehri Damlattı...

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı'nda son viraj! Finale adım atarken Sancar'ın annesinden gelen hamle akılları allak bullak etti. Dizide Sancar'ın Mavi'yle evli olmasına dayanamayan kadının zehir kullanması dikkatleri bir anda dağıttı! Son zamanlarda gündeme gününün değişmesiyle gelen Sefirin Kızı dizisinden Tuba Büyüküstün'ün ayrılıyor mu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Neslihan Atagül, Uraz Kaygırlaoğlu ve Engin Akyürek ile başlayan başroller, daha sonra diziden ayrılmalarıyla Engin Akyürek'e kalmıştı. Fakat dizide tek başına başrol oynaması çok kısa sürmemiş ve diziye Tuba Büyüküstün katılmıştı. Dizide Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün, dizinin düşen reytinglerini kurtaramamıştı. 

Her Pazartesi ekranlara gelen dizi, Kağıt Ev dizisiyle birlikte gününü değiştirmek zorunda kaldı. Artık Pazartesi değil sadece Salı günleri gelecekti. Dizinin finaline sayılı günler kalmışken ekranlarda Salı ya da Pazartesi oynaması da çok bir şeyi değiştirmedi. Diziye her ne kadar heyecan ve aksiyon katılsa bile seyircisini elinde tutamadı ve finalin kaçınılmaz olduğu bir kez daha gösterildi.

17 Nis 2021 - 15:42 Ankara- Dizi Haberleri

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