Sefirin Kızı Dizisinde Son Viraj! Finale Giderken Büyük Değişikliği Yaşattı! Tuba Büyüküstün Diziden Ayrılıyor Mu? Zehri Damlattı...

Neslihan Atagül, Uraz Kaygırlaoğlu ve Engin Akyürek ile başlayan başroller, daha sonra diziden ayrılmalarıyla Engin Akyürek'e kalmıştı. Fakat dizide tek başına başrol oynaması çok kısa sürmemiş ve diziye Tuba Büyüküstün katılmıştı. Dizide Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün, dizinin düşen reytinglerini kurtaramamıştı.

Her Pazartesi ekranlara gelen dizi, Kağıt Ev dizisiyle birlikte gününü değiştirmek zorunda kaldı. Artık Pazartesi değil sadece Salı günleri gelecekti. Dizinin finaline sayılı günler kalmışken ekranlarda Salı ya da Pazartesi oynaması da çok bir şeyi değiştirmedi. Diziye her ne kadar heyecan ve aksiyon katılsa bile seyircisini elinde tutamadı ve finalin kaçınılmaz olduğu bir kez daha gösterildi.