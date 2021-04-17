Fenerbahçe'de Maç Öncesi Kötü Haberler Bitmiyor! Önce Covid-19, Şimdi de El Bileğinde Kırık!

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği belirtildi.

Acıbadem Hastanesinde yapılan kontrol ve MR sonucunda, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve ameliyat olmasına karar verildiği kaydedildi.