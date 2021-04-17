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- 17 Nis 2021 - 17:33 G: 17 Nis 2021 - 17:34

Fenerbahçe'de Maç Öncesi Kötü Haberler Bitmiyor! Önce Covid-19, Şimdi de El Bileğinde Kırık!

Fenerbahçe'de şansızlıklar döngüsüne girdi. Medipol Başakşehir Maçı Öncesi gelen Kovid-19 haberi sonrası şimdide el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır ameliyat edilecek.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği belirtildi.

Acıbadem Hastanesinde yapılan kontrol ve MR sonucunda, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve ameliyat olmasına karar verildiği kaydedildi.

17 Nis 2021 - 17:33 AA İstanbul- Spor

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