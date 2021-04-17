17 Nis 2021 - 17:33 Güncelleme: 17 Nis 2021 - 17:34
Fenerbahçe'de Maç Öncesi Kötü Haberler Bitmiyor! Önce Covid-19, Şimdi de El Bileğinde Kırık!
Fenerbahçe'de şansızlıklar döngüsüne girdi. Medipol Başakşehir Maçı Öncesi gelen Kovid-19 haberi sonrası şimdide el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır ameliyat edilecek.
Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği belirtildi.
Acıbadem Hastanesinde yapılan kontrol ve MR sonucunda, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve ameliyat olmasına karar verildiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.