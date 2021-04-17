Survivor'da Dengeleri Değiştiren İfşa! Bu İfşadan Sonra Adadan Elenecek İsim Bile Ortaya Çıkar! İpin Ucu Çok Fena Bir Şekilde Ele Geldi! Neler Olacak Neler...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da fena ifşa ortaya çıktı. bu ifşadan sonra ise takımda kimlerin eleneceği de belirlenmiş oldu. Ortaya çıkan ifşa ipin ucunu milyonlarca seyirciye tutturdu. Çorap söküğü gibi her şeyin ortaya döküldüğü ifşa sonrasında izleyenler büyük bir şok içerisinde kaldı. Neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda seyircileri heyecanlı dakikalar bekliyor. tansiyonun her bölümde giderek arttığı yarışmanın ekranlara gelecek olan yeni bölümde dokunulmazlık oyunun kazananı resmen belli oldu. Survivor tarihi boyunca birçok ifşa gündeme gelmişti. Fakat ilk kez böylesi gündeme geldi! İşte tüm detaylar...
Ekranlara gelecek olan yeni bölümde dokunulmazlık için iki takımda kıyasıya yarışacak. Fakat bu dokunulmazlık oyunu sadece bir takım kazanacak. Takımda yer alacak isimler ise hem kendi takımlarından herhangi bir ismin hem de kendilerinin elenmemesi için var gücüyle savaşmak zorunda kalacaklar. İşte dokunulmazlığı kazanacak takım!
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17 Nis 2021 - 17:34 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.