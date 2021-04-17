Survivor'da Dengeleri Değiştiren İfşa! Bu İfşadan Sonra Adadan Elenecek İsim Bile Ortaya Çıkar! İpin Ucu Çok Fena Bir Şekilde Ele Geldi! Neler Olacak Neler...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda seyircileri heyecanlı dakikalar bekliyor. tansiyonun her bölümde giderek arttığı yarışmanın ekranlara gelecek olan yeni bölümde dokunulmazlık oyunun kazananı resmen belli oldu. Survivor tarihi boyunca birçok ifşa gündeme gelmişti. Fakat ilk kez böylesi gündeme geldi! İşte tüm detaylar...

Ekranlara gelecek olan yeni bölümde dokunulmazlık için iki takımda kıyasıya yarışacak. Fakat bu dokunulmazlık oyunu sadece bir takım kazanacak. Takımda yer alacak isimler ise hem kendi takımlarından herhangi bir ismin hem de kendilerinin elenmemesi için var gücüyle savaşmak zorunda kalacaklar. İşte dokunulmazlığı kazanacak takım!



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