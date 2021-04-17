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- 17 Nis 2021 - 18:52 G: 17 Nis 2021 - 19:37

Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Üzerine Müjde! Dizi Yeniden Başlamıyor Ama İki İsim İçin Büyük Ödül Veriliyor! Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yine Kazandı!

FOX TV ekranlarının yükselen yıldızı televizyon dünyasında istediği başarıyı yakalamasa da sosyal medya üzerinden istediği başarıyı çoktan yakaladı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan başarılı dizi, dikkatleri üzerine en çok sosyal medyada çekti. Reytingleri düşük olan dizinin hikayesi seyircileri artık sıkmaya başlamıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı başarılı dizinin sezon finali bu akşam ekranlara gelecek. Sevenlerine duyurulan müjde ise sezon finalinin kaldırılmasıyla alakalı değil. İkilinin uyumundan dolayı kazandıkları büyük ödülle alakalı! Türkiye'nin en çok birbirine yakıştırdıkları çiftler arasında yerini alan iki isim, Eda ve Serkan karakterlerinin aşk macerasına yer veriyor. 

39. bölümüyle ekranlara veda edecek olan başarılı dizi, yeni sezonda yeniden FOX TV ekranlarında yerini alacak. Bütün oyuncular ve set çalışanları için dinlenme fırsatı verecek olan bu tatil ise ekranlarda sevenlerinin beklemesine neden olacak.

İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Gelen Büyük Ödül!

17 Nis 2021 - 18:52 Ankara- Magazin

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