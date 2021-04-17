Müge Anlı'da Önce Dolandırdı, Sonra Kumar Oynadı! Evlenmek İstedi Ama Zaten Başkasıyla Evli Olduğu Ortaya Çıktı! "Önceden Yediğin Karpuzlar Şimdi..."

Birbirinden farklı sorunlarla seyirci karşısına çıkan Müge anlı bu seferde dolandırıcılık konu ile ekranlara geldi. İsa isimli bir şahsın sevgili olarak dolandırıcılık yaptığı Müge Anlı'da iddia edildi. Arzu isimli bir kadının kalbini çalarak cebinden neyi var neyi yoksa alan İsa Bey ise tüm bunların hepsini reddederek, canlı yayına bile bağlanmadı.

Evlenme arifesinde olduklarını dile getiren Arzu Hanım ise "Benim param gitmiş önemli değil ama beni tatlı diliyle kandırdı. Kalbimi kırdı. Kalbim çok acıyor" sözlerini dile getirdi. Sevdiği adamla evlenmek isterken evli odluğunu öğrenen kadın stüdyoda yıkıldı. Bunun üzerine ise canlı yayına bağlanan kişiler birçok iddiada bulundu.