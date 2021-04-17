Müge Anlı'da Önce Dolandırdı, Sonra Kumar Oynadı! Evlenmek İstedi Ama Zaten Başkasıyla Evli Olduğu Ortaya Çıktı! "Önceden Yediğin Karpuzlar Şimdi..."
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanılan olaylar seyirciyi çileden çıkarıyor. Her bölüm farklı bir hikayenin anlatıldığı programda kayıplar ve cinayetler aydınlatılırken, birçok sosyal yardım projesinde yer alan Müge Anlı, milyonlarca vatandaşa yardım ediyor.
Birbirinden farklı sorunlarla seyirci karşısına çıkan Müge anlı bu seferde dolandırıcılık konu ile ekranlara geldi. İsa isimli bir şahsın sevgili olarak dolandırıcılık yaptığı Müge Anlı'da iddia edildi. Arzu isimli bir kadının kalbini çalarak cebinden neyi var neyi yoksa alan İsa Bey ise tüm bunların hepsini reddederek, canlı yayına bile bağlanmadı.
Evlenme arifesinde olduklarını dile getiren Arzu Hanım ise "Benim param gitmiş önemli değil ama beni tatlı diliyle kandırdı. Kalbimi kırdı. Kalbim çok acıyor" sözlerini dile getirdi. Sevdiği adamla evlenmek isterken evli odluğunu öğrenen kadın stüdyoda yıkıldı. Bunun üzerine ise canlı yayına bağlanan kişiler birçok iddiada bulundu.
17 Nis 2021 - 19:37 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.