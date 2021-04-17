Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Arka Sokaklar Dizisinden Kopya Çekti! Aynı Taktiği Kopyala Yapıştır Yaptı! Seyirciler Ne Olduğunu Bile Anladı...
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dengeler değişiyor. Finaline sayılı bölümler kalmışken dizinin heyecanı giderek artıyor. Bu heyecanın büyük sebebi ise Arka Sokaklar dizisinin taktiğini almasından dolayı oluyor. 15 sezondur Her Cuma ekranlara gelen başarılı Arka Sokalar, sezon finaline yakınken ortalığı fena halde karıştırıyor.
Kimin diziden ayrılacağı, kimin öleceği belli olmuyorken birden yeni sezonda işler çözülüyor ve birçok oyuncu kaldığı yerden diziye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda kadın cinayetlerine ve tacizlerine değinen Arka Sokaklar dizisi, Zeliş için soru işaretlerini kafalarda bırakarak, yeni sezona başlayacak.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi de aynı taktik üzerinden adımlar atmaya başladı. Yeni bölümüne ait fragmanı yayınlayan dizide Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in kaza yaptığı görülüyor. Kazanın hemen arkasından ise Ümit karakteri çıkıyor. Demir'i elde etmek için büyük bir savaş veren Ümit, dikkatleri üzerine toplayarak her bölümde farklı bir kriz çıkarıyor!
17 Nis 2021 - 20:13 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.