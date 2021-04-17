Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Arka Sokaklar Dizisinden Kopya Çekti! Aynı Taktiği Kopyala Yapıştır Yaptı! Seyirciler Ne Olduğunu Bile Anladı...

Kimin diziden ayrılacağı, kimin öleceği belli olmuyorken birden yeni sezonda işler çözülüyor ve birçok oyuncu kaldığı yerden diziye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda kadın cinayetlerine ve tacizlerine değinen Arka Sokaklar dizisi, Zeliş için soru işaretlerini kafalarda bırakarak, yeni sezona başlayacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi de aynı taktik üzerinden adımlar atmaya başladı. Yeni bölümüne ait fragmanı yayınlayan dizide Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in kaza yaptığı görülüyor. Kazanın hemen arkasından ise Ümit karakteri çıkıyor. Demir'i elde etmek için büyük bir savaş veren Ümit, dikkatleri üzerine toplayarak her bölümde farklı bir kriz çıkarıyor!