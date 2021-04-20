Altındağ'da Yatırımlar Aktaş'a değer katacak

Aktaş dev yatırımlarla daha da değerlenecek. Kentsel dönüşümün de başladığı bölgede yapılacak olan kapalı spor salonu için ilk kazma vuruldu.

Altındağ Belediyesi bir sözünü daha tuttu Aktaşta dev dönüşüm başladı. Kentsel dönüşüm için çalışmalar son sürat devam ederken bölgeye değer katacak yeni yatırımların temelleri de atılmaya başlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcının talimatlarıyla başlayan çalışmalar Aktaştaki dönüşüme şimdiden değer kattı. Bölgeye kazandırılacak sosyal donatılardan biri olan kapalı spor merkezinin de çalışmaları başladı.

ALTINDAĞ DÖNÜŞÜMÜN DE KALBİ

Aktaş bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı Altındağ adeta dönüşümün kalbi Altındağdaki en büyük dönüşümlerden biri de Aktaşta yaşanıyor. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp kendilerine teslim edeceğiz inşallah... Ancak yapacaklarımız bu kadarla sınırlı değil... Bölgeye sadece modern konutlar yapmakla kalmayacak mahalle sakinlerinin yıllarca özlemini duyduğu sosyal hayatı ve sosyal yatırımları da bölgeye kazandıracağız. Aktaşın değerine değer katacağız. Bu amaçla dev bir kapalı spor merkezinin inşaatına da başladık. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun. dedi.

Bu e-posta ve ekleri e-postada gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozel ve gizli olup 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve 25 Mayis 2018 tarihli Avrupa Birligi Genel Veri Koruma Tuzugu GDPR kapsaminda kisisel veriler icerebilmektedir. Bu e-posta ve eklerinin tarafiniza gonderim amaci ile orantili olarak kullanilmasi kanuni bir zorunluluktur. E-postanin icermekte oldugu kisisel veriler gonderim amaci disinda kullanilamaz cogaltilamaz arsivlenemez ilgili kisinin veya Belediyenin onayi olmaksizin ucuncu kisilere aktarilamaz. Kisisel verilerin gonderim amaci gerceklestiginde yasal sureler icerisinde tarafinizdan imha edilmesi gerekmektedir. Bu kisisel verilerin guvenliginin saglanmasi sorumlulugu tarafiniza ait olup herhangi bir ihlal halinde Belediyenin sorumlulugu bulunmamaktadir. Bu e-postanin muhatabi olmamaniza ragmen size ulasmis olmasi halinde e-postayi derhal imha ederek bu durumu gecikmeksizin tarafimiza bildirmenizi rica ederiz.