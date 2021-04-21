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- 21 Nis 2021 - 15:22 G: 21 Nis 2021 - 15:31

RTÜK Halk TV ve KRT'ye Yine Acımadı! En Üst Sınırdan Cezalar Yolda!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu televizyon programlarına ve kanallara verdiği cezaları açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un KRT'de ve Afşin Hatipoğlu'nun Halk TV'de katıldığı televizyon programlarında kullandıkları ifadeler nedeniyle yayıncı kuruluşlara en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul Toplantısı'nda, KRT'de yayınlanan “Şimdiki Zaman” programında Özkoç'un sözleri incelendi.

Özkoç'un yayındaki "Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir. Türkiye’nin tek kurtuluşu Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmesidir." şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı tespit edilerek yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Üst Kurul, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Haber Masası" programına konuk olan Afşin Hatipoğlu'nun ifadelerini, MHP'ye iftira niteliği taşıdığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a aykırı buldu.

Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

21 Nis 2021 - 15:22 AA Ankara- Gündem

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