Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı...

Şeyma Subaşı; şu sıralar magazin gündemine Mısırlı sevgilisiyle sık sık geliyor. Milyarder sevgilisinin özel jet tutamaması sebebiyle yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyleyen Subaşı, 1 günde milyonlar tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu paylaşımlardan sonra Türkçe bir gönderi paylaşarak, sadece Türkiye'de böyle şeylerin insanların eleştirdiği şeyler olduğunu ifade eden ifadeler kullanmıştı. Son paylaşımı ise herkesi oldukça şaşırttı! Birçok kişi, Acun Ilıcalı'nın bu fotoğraf karşısında yıkılacağını söyledi.

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