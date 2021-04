Beşiktaş Şampiyonluğa Hazırlanıyor! Başkan Çebi'nin İnancı Tam!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çebi, son 2 haftada kaybedilen puanlar nedeniyle "Beşiktaş şampiyon olamayacak" şeklinde bir algının oluşturulduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın 3 puan önde olmasına rağmen tereddüt oluşturulduğunu aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı oluşturanlar, 6 puan geride olanların 'Şampiyon biz olacağız' söylemlerine neden gereken tepkiyi vermiyorlar? 6 puan geride olanların şampiyon olma ihtimali olduğu konuşulurken, en yakın rakibimizden 3 puan üstte olmamızın, büyük bir avantaj olduğunun görmezlikten gelinmesine şaşırıyorum. Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonluklar kovalayan bir ekibiz. Bundan hiçbir şekilde yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluklar ekip ve takım işidir. Yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla birlikte biz inandık, bütün camianın da inanmasını istiyorum. En ufak tereddütleri olmasın. 13'üncü sıradayken de 'şampiyonuz' diyordum, şimdi de diyorum, şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, sezon sonunda bunu yaşayacaktır."

Küme düşme hattındaki takımların, siyah-beyazlıların rakiplerine karşı da aynı oyunu oynamalarını temenni ettiğini dile getiren Çebi, "Ligin bitimine daha 6 hafta var. Puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında olan takımlar da vardı. Bize karşı verdikleri mücadeleyi daha sonra rakiplerimiz karşısında da vereceklerinden şüphem yok. Puan kaybı yaşadığımız düşme hattındaki rakiplerin oynadığı muhteşem oyunu, rakipler karşısında da yapacağından şüphem yok. Bu da Beşiktaş'ın şampiyon olması konusunda hesaba kattığım bir konudur." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kötü oynadığı ve şampiyonluğu kaptırdığı şeklinde yorumlarla ilgili olarak Çebi, "Yorumcuların 'Beşiktaş şampiyonluğu eliyle verdi' şeklindeki algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek adına yapılıyor. Bunları çok fazla kale almayın. Bunların arkalarında başka hesap kitaplar var. Bunun bilinmesini istiyorum." dedi.

Beşiktaş için her türlü mücadeleyi ortaya koyduklarını belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Çok konuşmakla icraatta başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim az konuşarak, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her türlü mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Bizim az konuşmamız, çıkıp yaptıklarımızı söylemememiz bunları yapmadığımız anlamına gelmez. Biz her türlü mücadeleyi namuslu, onurlu ve şerefli şekilde fazlasıyla yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Hakemin kötüsüne kötü, iyisine de iyi deriz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunun (MHK) bir takımı şampiyon yapmak için hesap içinde olduğuna inanmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, şunları aktardı:

"TFF ve MHK'nin birilerini şampiyon yapmak için hesap içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak hakemin kötüsüne kötü, iyisine de iyi deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK üzerinde şüphelerimiz olduğu anlamına gelmez. Ama bunu hissettiğimiz anda da gereğini yaparız. İlginç bir sezon geçiriyoruz. Pandemi süreci yaşıyoruz. Oldukça sıkıntılı bir süreç. 21 takıma çıktık, fazla maç oynuyoruz. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman, maçlara dönüp baktığımız zaman muhteşem oyunlar izlediğimiz ve muhteşem gollerin atıldığı birçok maç var. Düşme hattında olan takımların can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan aldığını görüyoruz. Geçen sene şampiyon olan Başakşehir, düşme hattında yer alıyor ve son oynadığı oyuna bakıyoruz. İlginç gelişmeler. Düşme hattında çok fazla takım olması, şampiyonluğa giden takımları zorlayacaktır. Bunlardan başarılı olanlar ligde kalacaktır. Bu takımlarla mücadele ederken başarılı olan ekip de şampiyon olacaktır. Diğer kulüplerin yöneticileri, eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolculara, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Futbolcunun da zeki, çalışkan ve ahlaklı olanı çok önemli. Meslektaşlarınızın mücadelesinde alın terlerine, emeklerine, ekmeklerine saygı göstermenizi tüm futbolculardan önemli rica ediyorum."

"Şu anki algı, Beşiktaş'a zarar vermek için yapılıyor"

En başından beri Beşiktaş'ın şampiyonluğuna inandığını söyleyen Çebi, "3 puan önde ve lideriz. Sezon açıldığında küme düşeceğimizi bile söyleyenler oldu. Bu konuda fikrimi en baştan 'şampiyon olacağız' diye beyan ettim. Ben inanıyordum, yöneticilerimizin şampiyonluk isteğini biliyordum. Hocanın takıma olumlu yansıdığını biliyor, futbolcularıma güveniyordum. Şu anki algı, Beşiktaş'a zarar vermek için yapılıyor. Bunun başka söylemi olamaz. Hangi takım 3 puan önde olsa şimdi şampiyon ilan etmişlerdi ama biz 3 puan öndeyken 'şampiyon' demeye dilleri varmıyor ama 6 hafta sonra bunu söyletiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Demba Ba'yla ilgili de konuşan Çebi, "Demba Ba çok dürüst, onurlu bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dünkü olay beni şaşırttı. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey varsa ne söyleyecekse söyler. İlginç bir durum. Alıştığımız durumlardan değil. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. Camiaları zan altında bırakmaması gerekir." şeklinde konuştu.

"Aboubakar Beşiktaş istediği takdirde seneye de burada olacaktır"

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar ile ilgili yapılan tartışmalara da değinen Başkan Çebi, şunları söyledi:

"Beni rahatsız eden bir konuydu ama futbolcunun yıpranmaması adına açıklama yapmamıştım. Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan bir oyuncu. Kendisinin kontratını ben yaptım ve Beşiktaş camiasının bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar bizim futbolcumuzdur, önümüzdeki sene burada devam edecektir. Opsiyon varsa bu opsiyon hakkı da Beşiktaş'ındır. Aboubakar'ın hakkının yendiğini gördüğümüz anda da bunu telafi edecek birisiyim. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde seneye burada olacaktır. Beşiktaş koca bir takımdır. Aboubakarlı ya da Aboubakarsız da şampiyon oluruz. Aboubakar bizim için çok kıymetlidir ve Beşiktaş istediği takdirde seneye de burada olacaktır. Son 6 hafta öncesinde futbolcuları yıpratan davranışlardan kaçınılmasını istiyorum. Herkes haddini bilsin, tepkimiz çok sert olur. Beşiktaş şampiyonluğa giderken oynanan oyunlardan uzak dursunlar."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığının, Beşiktaş başkanlığına zarar vermediğini savunan Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanlığındaki görevde çözmeye çalıştığım sorunlar aynı zamanda Beşiktaş'ın problemleri. Beşiktaş'ın zamanından çalıp Kulüpler Birliği'nde vakit geçirmiyorum. Aileme, kendime ayıracağım zamanı oraya ayırıyorum. Beşiktaş başkanı oradaysa Beşiktaşlı için gurur kaynağı olması lazım. Beşiktaş'a zamanımın çok fazlasını harcadığımı herkes biliyor." diye konuştu.

Çebi, futbolculara borçlarının olmadığını belirterek, "Şu anda Beşiktaş'ın son 10 yıldır futbolcusuna, teknik kadrosuna borçlu olduğu süre 6 aydan aşağı değilken ilk defa borcu olmayan bir kulüpteyiz. Takdiri Beşiktaşlılara bırakıyorum. Beşiktaş'ın futbolcusuna 1 aylık dahi borcu yoktur." dedi.

Bankalar Birliği ile yapılan sözleşme ile ilgili olarak Çebi, "Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz. Türk futbolunun önü tıkanmıştı ama açtı. Bu sözleşme bize nefes aldırdı ama daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Artık eskisi gibi har vurup harman savurmak söz konusu olamayacak." ifadelerini kullandı.

"Her sene en iyi bakımı yapılmış olan stada ödül verilsin"

Cenk Tosun'un Erzurum deplasmanında sakatlanmasına da değinen Çebi, "Erzurum maçında Cenk Tosun'un sezonu kapatması sonucunda Beşiktaş, Cenk Tosun ve milli takım zarar gördü. TFF'ye öneride bulunmak istiyorum. Her sene en iyi bakımı yapılmış olan stada ödül verilsin ve bir sonraki sene, stat gideri TFF tarafından karşılansın ki statlar bakımsız kalmasın. Cenk Tosun'u kaybettikten sonra Aboubakar'ın sakatlanması, takımda sıkıntılara sebep vermiştir ancak Beşiktaş, bu futbolculardan ibaret değil. Diğer oyuncularımız da onların yokluğunu aratmayacak güçteler." diye konuştu.

Çebi, sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapısının her zaman açık olacağını söyledi.

Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmak istediğini aktaran Çebi, Atakaş Hatayspor maçı ile ilgili erteleme talebinde bulunmayacaklarını kaydetti.

Ahmet Nur Çebi, takımdaki birçok futbolcuya teklif geldiğini ancak sezon bitene kadar taleplerle ilgili hiçbir şeye cevap vermeyeceğini belirtti.

Beşiktaş'ın erken şampiyonluk havasında olmadığını sözlerine ekleyen Çebi, "Erken şampiyonluk ilanı yapılmamalı demiştik. Bakın son 2 haftadaki algılardan dolayı neler söylemeye başladık. Bundan imtina ediyorduk, söylemekten çekiniyorduk ama artık ben de söylüyorum, şampiyon biziz. Diğer takımların motivasyonu umarım, Beşiktaş'ın iyi futbol oynamasından kaynaklanıyordur. Tüm futbolcuların meslektaşlarının emeklerine saygı göstermesi gerektiğini de bu nedenle ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Çebi, Atiba ile ilgili bir soruya ise "Atiba başkanlığa da aday olur herhalde. Onun dışında rakibimiz yok." şeklinde yanıt verdi.