Obezite Birçok Hastalığı Beraberinde Getiriyor!

Şişmanlığın oluşmasında genetik çevresel faktörler yaşam şekli ve hormonlar gibi birçok faktör etken olmasına rağmen esas etken her ne sebeple olursa olsun harcadığınızdan fazla enerjiyi besinlerle alırsanız bu fazla enerji vücudunuzda yağ olarak biriktirilecektir.

Bazı hastalıklar kuşhing hastalığı hipotiroidi gibi şişmanlığa neden olabilir fakat bunlar nadir nedenlerdir. Şişmanlığın esas nedenleri

Fiziksel aktivite azlığı sedanter yaşam günlük hareket azlığı. Günlük aldığınız kaloriyi yakamamış olmanız.

Sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlığı: Günlük yaktığınız enerjiden daha fazlasını yemeklerle aldığımız zaman fazla olan kısım vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. Fast food şeklinde yüksek kalorili yiyeceklerde bunu kolaylaştırmaktadır.

ŞIŞMANLIĞIN RISK FAKTÖRLERI:

Şişmanlık çok sayıda etken ve kolaylaştırıcı faktörün birleşimi sonucunda oluşan karmaşık bir durumdur.

Genetik

Aile yaşam şekli

Günlük hareket azlığı

Sağlıksız diyet: Kalori açısında zengin meyve ve sebze acısından fakir hızlı tüketilebilen besinler.

Medikal sorunlar

Kullanılmak zorunda olunan bazı ilaçlar bazı antidepresanlar şeker ilaçları kortizonlar ve tansiyon ilaçları

Sosyal ve ekonomik şartların kötülüğü

Yaş arttıkça şişmanlık oranı artmaktadır

Hamilelik

Sigara içmek

Yetersiz ve düzensiz uyku

Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur.

ŞIŞMANLIĞIN BERABERINDE GETIRDIĞI HASTALIKLAR.

Eğer şişmansanız şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz.

Bu sağlık sorunlarına örnek

Yüksek tirigliserid düzeyi

Tip 2 şeker hastalığı

Yüksek tansiyon

Metabolik sendrom: kan şekeri yüksekliği yüksek tansiyon tirigliserid yüksekliği HDL kolesterol düşüklüğü

Kalp hastalıkları

Felç geçirme

Kanser oranında artış: Rahim cervix endometrium yumurtalık meme kalın barsak rektum karaciğer ve prostat kanseri gibi birçok kanseri görülme olasılığını artırmaktadır.

Nefes ile ilgili sorunlar uyku apne uykuda nefesin kesilmesi

Safra kesesi sorunları

Kısırlık ve adet düzensizliği

Erektil fonksiyon bozukluğu impotans

Karaciğer yağlanması

Osteoartritis eklemlerde dejenerasyon

OBEZITE CERRAHISININ EN ÇOK YAPILANLARI:

GASTRIK BYPAS: Midenizde küçük bir poş oluşturulur 20-30 cc kadar bu poş direk olarak ince bağırsağa bağlanır. Böylelikle yiyecekler bu küçük mide poşuna oradan da ince bağırsağa geçerler bu esnada midenin geri kalan kısmına on iki parmak bağırsağına ve 200 cm yakın bir ince bağırsak kesimine hiç uğramamış bypas etmiş olur. Bu şekilde hem daha az bir besin ile doyma sağlanabilmekte ve çok uzun bir bölüm devre dışı bırakıldığı için besinlerin önemli bir kesimi sindirilememektedir.

TÜP MIDE SLEEVE GASTREKTOMI: Midenin boylu boyunca kesilerek midenin fundus tarafının alınması ve tüp şeklinde bir mide bırakılmasıdır. Burada bırakılan mide poşu yaklaşık 45-120 cc civarındadır. Tüp mide ameliyatı obezite cerrahisi içerisinde yapılması en kolay ameliyatlardan birisidir.

BILIOPANKREATIK DIVERSIYON AMELIYATI: Tüp midede olduğu gibi midenin bir kısmı çıkarılır ve ardından midenin çıkış kapakçığı korunarak oniki parmak bağırsağının birinci kısmından kesilir ve burası ince bağırsağın önemli bir kısmı devre dışı bırakılarak orta kesimine yakın bir yere bağlanır.

METABOLIK CERRAHI: Bu şişman hastaların eş zamanlı şeker hastalığının da olduğu durumda tercih edilen ve şeker hastalığını daha etkili ve kalıcı bir şekilde çözen ameliyatlar bütünüdür. Bu ameliyatta da tüp mide ameliyatı yapılmakta ve ince bağırsaklarında yer değişim işlemi yapılmaktadır.