Vebitcoin Soruşturması Büyüyor! Türkiye Kripto Para Borsasında Sınıfta Kaldı!
Kripto para platformu Vebitcoin'e yönelik soruşturma büyüyor. CEO'dan sonra Muğla'da 4 kişi daha gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı: "Bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, kripto para platformu Vebitcoin'e yönelik soruşturmada, şirket yöneticisi ve çalışanları 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yağcı, yaptığı açıklamada, kripto para platformu Vebitcoin'in Muğla'da tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Soruşturmanın devam ettiğini aktaran Yağcı, "Şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Menteşe ilçesinde şirkete ait ofisin bulunduğu rezidans girişinde güvenlik önlemi alındı.
İşlemleri durdurulduğu açıklanan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına MASAK tarafından bloke konulmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.