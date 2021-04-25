İbo Show’da Tatlıses’in Yakarışları İçlere Oturdu! Ne Para Ne Servet, Sadece Bir Tek Dileği Var! "Allah'ım Bana Ne Olur.."
STAR TV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'da İmparator Tatlıses'in yakarışları izleyenlerin içlerine oturdu. Ne para ne servet hiçbirinde gözü olmayan Tatlıses Allah'tan sadece bir şey diledi... Sevenlerinin ekranlara kilitlenip izlediği programda İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamalarla ve konuklarıyla gündeme bomba gibi düşüyor. İbo Show'un son bölümünde ise Tatlıses açıklamalrıyla şok etkisi yarattı.
Müzik şölenin ve eğlenceli dakikaların yaşadığı İbo Show'da her bölüm, her sahne seyircilerin akıllarında uzun bir süre yer ediyor. Her hafta programına konuk olarak davet ettiği isimlerle gündemi belirleyen İbo Show, son bölümünde ise Zekeriya Ünlü için konseptini değiştirdi. Zekeriya Ünlü bilindiği üzere kendisini sıra gecelerinde geliştirmiş ve çok büyük noktalara gelmişti.
İbrahim Tatlıses'te bunu bildiği için normal konseptinden çıkarak programına konuk olarak katılan şahane isim için tüm ekibiyle başarılı bir sıra gecesi düzenledi. Sıra gecesi ekibini konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses, geceye damgasını vuracak sözleri ağlaya ağlaya dile getirince izleyenlerin içi paramparça oldu...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.