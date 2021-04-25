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- 25 Nis 2021 - 22:13 G: 25 Nis 2021 - 22:15

Ankara'da ücretsiz internet atağı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz Wi-Fi hizmeti verecekleri meydan sayısı ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” diye aktardı.

25 Nis 2021 - 22:13 Ankara- Belediyeler

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Ankara'da ücretsiz internet atağı mask
Ankara'da ücretsiz internet atağı
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