25 Nis 2021 - 22:13 Güncelleme: 25 Nis 2021 - 22:15
Ankara'da ücretsiz internet atağı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz Wi-Fi hizmeti verecekleri meydan sayısı ile ilgili açıklama yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” diye aktardı.
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# ankara, internet, meydan, Mansur Yavaş
25 Nis 2021 - 22:13 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.