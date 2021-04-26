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- 26 Nis 2021 - 09:56 G: 26 Nis 2021 - 09:57

Kısıtlamalar İhlal Edildi! 47 Bin 61 Kişiye İdari İşlem Uygulandı!

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı açıklandı!

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bazı uygulamaların hayata geçirildiği, bunlardan birinin de "kısmi kapanma" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

26 Nis 2021 - 09:56 AA Ankara- Gündem

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