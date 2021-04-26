1 Mayıs Resmi Tatil mi, 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor?
Dünya çapında işçiler ve emekçiler tarafından her yıl kutlanan 1 Mayıs tatil olup olmadığı araştırılıyor. 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün? İşte detaylar...
Dünya çapında işçiler ve emekçiler tarafından her yıl kutlanmakta olan 1 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Her yıl 1 Mayıs gününde kutlanan ve Türkiye’de de resmi tatil olan birlik, dayanışma ve haksızlık ile mücadele günü kapsamında bu yıl da resmi tatil uygulanacak. Ancak salgın koşulları yüzünden 1 Mayıs’ta yapılacak olan yürüyüş ve gösterilere izin verilmemesi bekleniyor.
Pek çok ülkede her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanan ve kısaca 1 Mayıs Bayramı olarak bilinen, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu yıl da kutlanacak. Geçen sene salgın şartları yüzünden etkinlikler ile kutlanmayan bayramın bu sene de yine yasakların gölgesinde geçmesi bekleniyor.
26 Nis 2021 - 12:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.