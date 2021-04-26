1 Mayıs Resmi Tatil mi, 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor?

Dünya çapında işçiler ve emekçiler tarafından her yıl kutlanmakta olan 1 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Her yıl 1 Mayıs gününde kutlanan ve Türkiye’de de resmi tatil olan birlik, dayanışma ve haksızlık ile mücadele günü kapsamında bu yıl da resmi tatil uygulanacak. Ancak salgın koşulları yüzünden 1 Mayıs’ta yapılacak olan yürüyüş ve gösterilere izin verilmemesi bekleniyor.

Pek çok ülkede her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanan ve kısaca 1 Mayıs Bayramı olarak bilinen, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu yıl da kutlanacak. Geçen sene salgın şartları yüzünden etkinlikler ile kutlanmayan bayramın bu sene de yine yasakların gölgesinde geçmesi bekleniyor.