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- 26 Nis 2021 - 12:40 G: 26 Nis 2021 - 12:45

1 Mayıs Resmi Tatil mi, 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor?

Dünya çapında işçiler ve emekçiler tarafından her yıl kutlanan 1 Mayıs tatil olup olmadığı araştırılıyor. 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Dünya çapında işçiler ve emekçiler tarafından her yıl kutlanmakta olan 1 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Her yıl 1 Mayıs gününde kutlanan ve Türkiye’de de resmi tatil olan birlik, dayanışma ve haksızlık ile mücadele günü kapsamında bu yıl da resmi tatil uygulanacak. Ancak salgın koşulları yüzünden 1 Mayıs’ta yapılacak olan yürüyüş ve gösterilere izin verilmemesi bekleniyor.

Pek çok ülkede her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanan ve kısaca 1 Mayıs Bayramı olarak bilinen, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu yıl da kutlanacak. Geçen sene salgın şartları yüzünden etkinlikler ile kutlanmayan bayramın bu sene de yine yasakların gölgesinde geçmesi bekleniyor.

26 Nis 2021 - 12:40 - Gündem

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