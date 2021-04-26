26 Nis 2021 - 14:16 Güncelleme: 26 Nis 2021 - 14:17
Trakya Bölgesinde Aşılama Sürüyor! 619 bin 765 Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı!
Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 619 bin 765 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı açıklandı!
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Trakya'da en çok aşı 296 bin 661 doz ile Tekirdağ'da uygulandı.
Edirne'de 178 bin 537 doz, Kırklareli'nde ise 144 bin 567 doz aşı yapıldı. Trakya'da, yurt genelinde olduğunu gibi aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci devam ediyor.
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26 Nis 2021 - 14:16 AA - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.