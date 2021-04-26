Ayrı Bir Çılgınlık Daha! Kanye West'in Ayakkabısı Tam 1,8 Milyon Lira!
ABD'li şarkıcı Kanye West'in spor ayakkabıları açık artırmada rekor bir fiyata alıcı buldu. Müzayede evinde satışı gerçekleştirilen ayakkabı tam 1,8 milyon dolara satıldı. İşte detaylar...
ABD’li ünlü şarkıcı Kanye West’in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu.
Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, West’in "Nike Air Yeezy 1" model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi.
Söz konusu spor ayakkabılarının "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.
New York merkezli Christie’s Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020’de satışaçıkarılan ünlü basketbolcu Michael Jordon’un "85 Jordan 1" spor ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.
26 Nis 2021 - 18:01 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.