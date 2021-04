Ankara'da Nerede Kalınır - Ankara Otel Tavsiyeleri 2021 - Güncel Otel Fiyatları

Ankara'da nerede kalınır? Sorusunu soruyorsanız, şehir dışından geliyorsunuz demektir. Öncelikle hoşgeldiniz diyelim. Ankara otelleri 2021 makalemizle birlikte sizlere uygun fiyatlı, en iyi otelleri sunmaya çalışacağız. İlçe ilçe vereceğimiz otellere göz atarak; sizlere en uygun olan oteli tercih edebilirsiniz.

Ankara Otelleri İçin Tıklayınız (Genel)

Ankara'da Nerede Kalınır?

Yukarıda verdiğimiz linklerde Ankara'da nerede kalınır? Sorusuna cevap değil, otel listelerini gösterdik. Peki, bu oteller içerisinde hangisinde kalmalıyız? Çok sayıda otel bulunan Ankara için, Ankara'da nerede kalınır? Sorusunu sormanız oldukça normal. Bu soruya cevap olması adına, öncelikle sizlere şu soruyu yöneltmek istiyoruz:

Ankara'nın neresine geliyorsunuz? Bu sorunun cevabına göre kalacak otel tercihinizi yapmanız daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden yukarıda ilçe ilçe ayrım gerçekleştirdik. Kızılcahamam otelleri mi, Çankaya otelleri mi, Balgat otelleri mi, yoksa emek otelleri mi tercih edeceğiniz, tamamen geleceğiniz konuma bağlı olarak değişim gösterecektir. Size en yakın konumda, isteklerinizi karşılayacak bir otel bulabilirsiniz. İşte sizler için sıraladığımız Ankara otel tavsiyeleri 2021

Ankara Otel Tavsiyeleri 2021

1- Grand Work Otel

Grand Work Otel, şuanda değerlendirmelerine baktığımızda en yüksek değerlendirme oranına sahip otel olarak öne çıkıyor. 9.1 puana sahip olan Grand Work otel; Çankaya ilçe sınırlarında bulunuyor. Merkezi ısıtma sistemiyle daima sıcak odalara sahip olan Grand Work Otel; aynı zamanda ücretsiz Wi - Fi hizmeti de sunuyor. Otel bünyesinde ayrıca kapalı havuz da yer alıyor. Tek kişilik oda, suit oda, king suit oda, 2 kişilik ve 3 kişilik oda, ofis oda seçenekleriyle birlikte dikkat çeken Grand Work Otel; Ankara'da nerede kalınır? Sorusuna "değerlendirme oranına" bakarak güzel bir cevap olabilir.

2- The Mara Palace

Yine Çankaya ilçe sınırlarında, Gaziosmanpaşa mahallesinde yer alan The Mara Palace; Grand Work Otel'in hemen arkasında yer alıyor. 9.1 puana sahip Ankara otel tavsiyeleri listesinin ilk sırasındaki Grand Work Otel'in ardında; 8.4 puanıyla kendini gösteriyor. Butik otel konsepti bulunan The Mara Palace odalarında ücretsiz wi - fi sunulmaktadır. Tüm odalar parke zeminle kaplanmıştır, aynı zamanda LCD TV, uydu, çay - kahve seti, elektrikli ısıtıcı, klima ve mini bar bulunmaktadır. 4 farklı oda seçeneği sunan The Mara Palace; 25 metrekare standart oda, 40 metrekare suit oda, 25 metrekare concept oda ve 60 metrekare aile odası seçenekleriyle dikkat çekiyor.

3- Ve Hotels Gölbaşı

Otel tavsiyeleri 2021 yazımızda bir diğer bahsedeceğimiz otel ise; Ve Hotels Gölbaşı oluyor. Söz konusu otelin değerlendirme puanı 8.7 Mogan Gölü'nün hemen kenarında yer alan Ve Hotels Gölbaşı, özellikle Gölbaşı'na ziyarete gelen ve tatil yapma arzusunda olanlar için muhteşem bir tatil alanı diyebiliriz. Yeşilliklerle çevrili etrafı sizlere huzur verecektir. Göl manzaralı konaklama birimleriyle kitap okumak ve bir şeyler yazmak için oldukça güzel bir otel olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. A'dan Z'ye tüm alanlarda ücretsiz Wi - Fi hizmeti bulunmaktadır. Ankara Vilayetler Evi'nin klimalı konuk odalarında balkon, uydu ve kablo kanallarını izleyebileceğiniz LED TV, minibar ve oturma alanı vardır. Konaklama birimlerinin tamamı çelik kasa ve elektrikli su ısıtıcısı ile donatılmıştır. Duşlu özel banyolarda saç kurutma makinesi ve ücretsiz banyo malzemeleri mevcuttur.

4- Kronos Hotel

Yine Ankara / Gölbaşı sınırları içerisinde yer alan Kronos Hotel, oldukça yüksek ziyaretçi grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kronos Hotel; yine Gölün hemen dibinde bulunuyor. Değerlendirme puanı 8.6 olan Kronos Hotel; Ankara otel tavsiyeleri 2021 listesinde her ne kadar 4.sırada yer alsa da; ilk sırada da yer almayı hak edecek kadar güzel yorumlar almış. Odaların tamamında diğer otellerde yer alan A'dan Z'ye tüm donanımlar mevcut. Kronos Hotel'in odalarına baktığımızda ise; sitede sadece 15 metrekarelik standart odası yerleştirilmiş.

Bu oteller bu şekilde dikkat çekerken, sırasıyla kalınabilecek diğer oteller ise şu şekilde sıralanmaktadı

5- Cadence Design Hotel

Cadence Design Hotel; Çankaya ilçe sınırlarında yer almaktadır.

6- Business Park Otel

Business Park Otel, genel olarak iş amaçlı seyahatlar için tercih edilen bir otel olup; yine Çankaya'da yer almaktadır. Fiyatları ise 143 TL'den başlamaktadır.

7- CK Farabi Hotel

CK Farabi Hotel; Çankaya'nın en elit ve lüks otelleri arasında yer almaktadır. 350 TL'den başlayan fiyatlarla hizmet vermektedir.

8- Rota Bulvar Hotel

Rota Bulvar Hotel; yine Çankaya ilçe sınırlarında yer almakla birlikte 82 TL'den başlayan fiyatlarla dikkatleri üzerine toplamaktadır.

9- Ostimpark Business Hotel

Ankara / Yenimahalle merkezde yer alan Ostimpark Business Hotel, muhteşem bir cazibe merkezi olarak kendini göstermekle birlikte yine iş amaçlı gezilerde tercih edilmektedir. 292 TL'den başlayan fiyatları bulunmaktadır.

10- Ataköşk Hotel

Bir diğer Ankara oteli ise, Ataköşk Hotel olarak kendini gösteriyor. Ankara Otel Tavsiyeleri 2021 yazımızda, önerdiğimiz otellerden olan Ataköşk Hotel; 324 TL'den başlayan fiyatlarla Çankaya'da hizmet veriyor.