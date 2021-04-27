Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile yapmış olduğu toplantının ilk kararında sert önlemler aldı. Ülke gündemine bomba gibi düşen Tam Kapanma kararı ile birlikte vatandaşlar detayları merak eder oldu. Sizde tam kapanma ile ilgili konuları merak ediyorsanız. Haberimize göz atmalısınız.
Koronavirüs salgınının devam etmesi ve vakaların her geçen gün artış göstermesi üzerine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 17 gün sürecek tam kapanma kararının alındığını ifade etti. Buna göre Türkiye’de 17 gün aralıksız tam kapanma kısıtlaması yapılacak. Tam kapanmanın ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.
27 Nis 2021 - 12:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.