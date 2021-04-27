Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…

Koronavirüs salgınının devam etmesi ve vakaların her geçen gün artış göstermesi üzerine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 17 gün sürecek tam kapanma kararının alındığını ifade etti. Buna göre Türkiye’de 17 gün aralıksız tam kapanma kısıtlaması yapılacak. Tam kapanmanın ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.