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- 27 Nis 2021 - 12:21 G: 27 Nis 2021 - 12:28

Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile yapmış olduğu toplantının ilk kararında sert önlemler aldı. Ülke gündemine bomba gibi düşen Tam Kapanma kararı ile birlikte vatandaşlar detayları merak eder oldu. Sizde tam kapanma ile ilgili konuları merak ediyorsanız. Haberimize göz atmalısınız.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Koronavirüs salgınının devam etmesi ve vakaların her geçen gün artış göstermesi üzerine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 17 gün sürecek tam kapanma kararının alındığını ifade etti. Buna göre Türkiye’de 17 gün aralıksız tam kapanma kısıtlaması yapılacak. Tam kapanmanın ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

27 Nis 2021 - 12:21 - Yaşam

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