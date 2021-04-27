1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
1 Mayıs tüm kesimler tarafından önemli bir gün ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlıkları başladı. Memur-Sen'de bu hazırlığın içinde. Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek kongrede, kamu görevlileri sendikacılığı müktesebatı, kamu personel sistemi, kamu görevlileri sendikacılığı önündeki engeller ve yasaklar, Kovid-19 salgının insan ve emek üzerindeki etkileri ele alınacak
Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongre düzenleyecek.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi programlarla kutlanacağı vurgulandı.
Kutlama programı kapsamında bu yıl Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongre düzenleneceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kongrenin açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımı ile gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kapsamında programın açılış oturumu, 29 Nisan'da Memur-Sen Genel Merkezi'nde, kongrenin diğer oturumları ise 30 Nisan-1 Mayıs arasında çevrim içi gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek ve 10 farklı oturumda 40 bildirinin yer alacağı kongrede, kamu görevlileri sendikacılığı müktesebatı, kamu personel sistemi, 4688 sayılı Kanun, kamu görevlileri sendikacılığı önündeki engeller ve yasaklar, çalışma hayatı, çalışma hayatında yeni zihniyet ihtiyacı ve düşünce yönetimi, Kovid-19 salgının insan ve emek üzerindeki etkileri pek çok yerel ve evrensel içerikli konuda bildiriler yer alacak."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.