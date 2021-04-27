Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Nis 2021 - 20:21 G: 27 Nis 2021 - 20:22

1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!

1 Mayıs tüm kesimler tarafından önemli bir gün ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlıkları başladı. Memur-Sen'de bu hazırlığın içinde. Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek kongrede, kamu görevlileri sendikacılığı müktesebatı, kamu personel sistemi, kamu görevlileri sendikacılığı önündeki engeller ve yasaklar, Kovid-19 salgının insan ve emek üzerindeki etkileri ele alınacak

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongre düzenleyecek.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi programlarla kutlanacağı vurgulandı.

Kutlama programı kapsamında bu yıl Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongre düzenleneceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kongrenin açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımı ile gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kapsamında programın açılış oturumu, 29 Nisan'da Memur-Sen Genel Merkezi'nde, kongrenin diğer oturumları ise 30 Nisan-1 Mayıs arasında çevrim içi gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek ve 10 farklı oturumda 40 bildirinin yer alacağı kongrede, kamu görevlileri sendikacılığı müktesebatı, kamu personel sistemi, 4688 sayılı Kanun, kamu görevlileri sendikacılığı önündeki engeller ve yasaklar, çalışma hayatı, çalışma hayatında yeni zihniyet ihtiyacı ve düşünce yönetimi, Kovid-19 salgının insan ve emek üzerindeki etkileri pek çok yerel ve evrensel içerikli konuda bildiriler yer alacak."

27 Nis 2021 - 20:21 AA Ankara- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak! mask
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak!
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar… mask
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler… mask
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler…
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış! mask
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış!
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu! mask
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu!
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı! mask
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı!
Yeni Bakanlarla İlk Kabine Toplantısı! Alınacak Kararlar Bekleniyor! mask
Yeni Bakanlarla İlk Kabine Toplantısı! Alınacak Kararlar Bekleniyor!
Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi? mask
Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
Kaspersky Kripto Para Dünyasına Tüyolar Verdi! Fidye Yazılımlarının Yöntemlerini Açıkladı! mask
Kaspersky Kripto Para Dünyasına Tüyolar Verdi! Fidye Yazılımlarının Yöntemlerini Açıkladı!
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek! mask
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
TRT'den Uygulama Üstüne Uygulama! TRT Çocuk Kitaplık 3 Günde Rekor Kırdı! mask
TRT'den Uygulama Üstüne Uygulama! TRT Çocuk Kitaplık 3 Günde Rekor Kırdı!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi! mask
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL