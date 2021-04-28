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- 28 Nis 2021 - 20:18 G: 28 Nis 2021 - 20:32

Tam Kapanma Öncesi Durum Kötüleşmeye Başladı! 28 Nisan 2021 Vaka Tablosu Açıklandı!

Tam Kapanma haberinin gelmesi ile birlikte Tüm Türkiye sokaklara döküldü. Bu dökülüş yavaş yavaş etkisini gösterdi ve Son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu, 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

28 Nis 2021 - 20:18 AA Ankara- Gündem

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