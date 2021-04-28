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- 28 Nis 2021 - 20:40 G: 28 Nis 2021 - 20:44

Bakan Koca Korkunç Gerçeği Açıkladı! Hindistan Varyantı Türkiye'de!

Sağlık Bakanı son durumlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Hindistan Varyantı ve Aşılarda ilgili kritik açıklamalar haberimizde.

Ali Kurt
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Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. (Kovid-19) Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor."

28 Nis 2021 - 20:40 AA Ankara- Sağlık

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