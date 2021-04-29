Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Nis 2021 - 03:32 G: 29 Nis 2021 - 03:34

Yerli 5G için ilk sinyal 2023'te alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2023 yılında ilk 5G sinyalini alacaklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını belirtti. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı sağladıklarını anlatan Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

5G'ye yönelik çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Sayan, bundan sonraki süreçte de, ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Sayan, hedeflerinin dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak olduğunu kaydetti.

29 Nis 2021 - 03:32 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun" mask
Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun"
Milyonlarca Esnafın Dikkatine! Devlet 17 Gün İçin Nasıl Bir Destek Verecek? Destek Paketi Açıklandı mı? İşte Detaylar... mask
Milyonlarca Esnafın Dikkatine! Devlet 17 Gün İçin Nasıl Bir Destek Verecek? Destek Paketi Açıklandı mı? İşte Detaylar...
Alişan ve Eşi Buse Varol Resmen Savaşa Girdi... Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde… Bomba Patladı! mask
Alişan ve Eşi Buse Varol Resmen Savaşa Girdi... Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde… Bomba Patladı!
Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçiyor! YÖK'ten Tavsiye Geldi! mask
Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçiyor! YÖK'ten Tavsiye Geldi!
Uzaydan Kötü Haber Var! Kötü Hava Koşulları Sebebiyle Astronotlar Dönemiyor! mask
Uzaydan Kötü Haber Var! Kötü Hava Koşulları Sebebiyle Astronotlar Dönemiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL