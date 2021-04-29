Yerli 5G için ilk sinyal 2023'te alınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2023 yılında ilk 5G sinyalini alacaklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını belirtti. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı sağladıklarını anlatan Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.
5G'ye yönelik çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Sayan, bundan sonraki süreçte de, ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Sayan, hedeflerinin dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak olduğunu kaydetti.
29 Nis 2021 - 03:32 - Teknoloji
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.