Yerli 5G için ilk sinyal 2023'te alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını belirtti. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı sağladıklarını anlatan Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

5G'ye yönelik çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Sayan, bundan sonraki süreçte de, ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Sayan, hedeflerinin dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak olduğunu kaydetti.