Mehmet Ali Erbil'e Kabus Gibi Haber Geldi! Öz Kızı Açıkladı, Hayranları Bile Gözyaşı Döktü! "Ah Be Mali"
Mehmet Ali Erbil ile bağdaşan Çarkıfelek uzun yıllar boyunca Mehmet Ali Erbil tarafından sunulmuştu. Hastalığından sonra sunucularda belli başlı değişiklikler yapılmıştı fakat Mehmet Ali Erbil dönemindeki gibi reytingleri iyi sonuç vermemişti. Şimdi ise Çarkıfelek'in yeni sunucusu ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in kızı ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte herkesi ter köşeye yatıracak Çarkıfelek'in yeni sunucusu...
Kısa bir süre önce Bebek'te görüntülenen Yasmin Erbil, "Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor" sözleriyle muhabirlerin yüzlerini gülümsetti. Çarkıfelek, babası Mehmet ali Erbil ve hayatı hakkında açıklamalar yapan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Çarkıfelek hakkında açıklamaları ise sosyal medyada çığ gibi büyüdü.
Çarkıfelek'in sunucusu hakkında çok özel bir yorum yapan Yasmin Erbil, o sözleriyle şok etkisi yarattı. Mecazen demesine rağmen birçok hayranı yapımcılara mesaj atarak; dileklerini yerine getirdiler. Peki, Yasmin Erbil Çarkıfelek için ne dedi?
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30 Nis 2021 - 17:33 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.