Mehmet Ali Erbil'e Kabus Gibi Haber Geldi! Öz Kızı Açıkladı, Hayranları Bile Gözyaşı Döktü! "Ah Be Mali"

Kısa bir süre önce Bebek'te görüntülenen Yasmin Erbil, "Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor" sözleriyle muhabirlerin yüzlerini gülümsetti. Çarkıfelek, babası Mehmet ali Erbil ve hayatı hakkında açıklamalar yapan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Çarkıfelek hakkında açıklamaları ise sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

Çarkıfelek'in sunucusu hakkında çok özel bir yorum yapan Yasmin Erbil, o sözleriyle şok etkisi yarattı. Mecazen demesine rağmen birçok hayranı yapımcılara mesaj atarak; dileklerini yerine getirdiler. Peki, Yasmin Erbil Çarkıfelek için ne dedi?



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