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- 29 Nis 2021 - 20:54 G: 29 Nis 2021 - 20:55

UEFA Sosyal Medya Hesaplarını Kapatıyor! Siber İstismara Dikkat Çekmek İstiyor!

Son günlerde yaşanan ve önlem alınamayan özellik de futbol içinde yaşanan siber istismara dikkat çekmek amacıyla UEFA, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbol kulüpleri tarafından başlatılan boykot uygulamasına destek verileceği ve sosyal medya hesaplarının kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada konuşmasına yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, internet ortamında taciz ve ayrımcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu suçun yayılmasını durdurmak için önlem alınması gerektiğini belirten Ceferin, şunları kaydetti:

"Bu kabul edilemez paylaşımların veya mesajların kurbanı olan oyuncu, antrenör, hakem veya görevli, herkesi resmi şikayette bulunmaya çağırıyorum. Zararlı ideolojilerini ortaya çıkarmak için anonim profillerinin arkasına saklanan bu korkaklara fazlasıyla sahibiz."

Sosyal medya boykotu, 30 Nisan'da İngiltere yerel saatiyle 15.00'te başlayacak ve 3 Mayıs 23.59'da sona erecek.

İngiliz futbol camiası taleplerini, ilk olarak şubat ayında yayımlanan bir mektupla açıklamış, sosyal medyada saldırgan gönderilerin filtrelenmesi, engellenmesi ve hızlı bir şekilde kaldırılması ile yeni kayıtlar için iyileştirilmiş bir doğrulama sürecinin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Futbol Federasyonunun paylaşımıyla da, söz konusu tarihlerde sosyal medya boykotunun yapılacağı duyurulmuştu.

29 Nis 2021 - 20:54 AA İstanbul- Dünya

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