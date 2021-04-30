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- 30 Nis 2021 - 10:56 G: 30 Nis 2021 - 11:08

Müge Anlı Canlı Yayında Utancından Kıpkırmızı Oldu, Devam Edemedi! "Bu Programda Daha Neler..." Yazıklar Olsun, Yaşananlar Seyirciyi Çileden Çıkardı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert; ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı etiketiyle birlikte yayın hayatına devam ederken, dün (29 Nisan 2021) Perşembe günü ekranlara gelen bölümle birlikte yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Canlı yayında utancından kıpkırmızı olan Müge Anlı; utanması gereken hiçbir şey yokken böyle bir hale gelirken, asıl utanması gereken kişiler ise "yazıklar olsun" yorumlarının hedefi oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı, söz konusu olay yaşandığında; "Bu programda daha neler duyacağım?" Diyerek sosyal medyayı salladı. Anlı'nın bu sözünün hemen sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı gerek Twitter, gerekse diğer sosyal medya mecraları üzerinden "ah be kızım, neler gördün, neler çektin" gibi yorumlar aldı. 

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30 Nis 2021 - 10:56 Ankara- Yaşam

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