Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Tam Kapanmada bir çok sektörün kapanmış olması vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Özellikle evcil hayvan besleyenlerin merak ettiği PetShoplarla ilgili kapanma kararının olup olmaması onlar için hayati önem taşıyor. Bakın Tam Kapanmada Petshoplar ne durumda.
17 Mayıs’a kadar geçerli olacak tam kapanma başladığı için Türkiye’de yasaktan muaf tutulanların dışında pek çok kişi sokağa çıkma kısıtlamasından etkileniyor. Bu yüzden pek çok işyeri de bu dönemde kapalı olarak kalacaklar. Ancak özellikle hayvan sahipleri petshopların bu kısıtlama dönemimde açık olup olmadığını merak ediyorlar.
02 May 2021 - 04:37 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.