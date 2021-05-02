Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?

17 Mayıs’a kadar geçerli olacak tam kapanma başladığı için Türkiye’de yasaktan muaf tutulanların dışında pek çok kişi sokağa çıkma kısıtlamasından etkileniyor. Bu yüzden pek çok işyeri de bu dönemde kapalı olarak kalacaklar. Ancak özellikle hayvan sahipleri petshopların bu kısıtlama dönemimde açık olup olmadığını merak ediyorlar.