Tam Kapanmada Noterler Açık mı? Tam Kapanmada, Yasakta Noterler ve PTT Açık Mı?

Artmış olan koronavirüs vakalarını engellemek için hayata geçirilen ve geçen 29 Nisan’da başlayan tam kapanma döneminde 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tam kapanma kararı sonrasında ise pek çok işyeri de faaliyetlerine ara vermek durumunda kalacak. Ancak bu dönemde çeşitli işlemlerin yapılabilmesi için noter ve PTT gibi kurumların açık olup olmayacağı merak ediliyor.