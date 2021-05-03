Tam Kapanmada Noterler Açık mı? Tam Kapanmada, Yasakta Noterler ve PTT Açık Mı?
Tam Kapanmada resmi işlemler ve posta hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar PTT ve Noterlerin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sizin de noter ve posta hizmetlerine ihtiyacınız varsa ve açık olup olmadığını merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
Artmış olan koronavirüs vakalarını engellemek için hayata geçirilen ve geçen 29 Nisan’da başlayan tam kapanma döneminde 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tam kapanma kararı sonrasında ise pek çok işyeri de faaliyetlerine ara vermek durumunda kalacak. Ancak bu dönemde çeşitli işlemlerin yapılabilmesi için noter ve PTT gibi kurumların açık olup olmayacağı merak ediliyor.
03 May 2021 - 00:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.