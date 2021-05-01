Yasmin Erbil Sınırları Aştı, Çılgına Çevirdi! Mehmet Ali Erbil Şimdi Zıvanadan Çıkabilir! Sadece 1 Saat İçerisinde Öyle Şeyler Oldu Ki…

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çiftinin küçük kızı olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ise muhabirlerin merak ettiği sorulara yanıtlarını vermişti. Babasının sağlık durumundan ve Çarkıfelek hakkında sorulara yanıt veren güzel oyuncu, esprili halleriyle gönüllerde taht kurmuştu.

En son gündeme basketbolu isim Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddialarıyla gelen Yasmin Erbil, karantinasının nasıl geçtiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Üzerinde mini bir etek bulunan Erbil, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranlarına yorumları kapatan güzel oyuncu yakın arkadaş çevresine ise yorum yapabilme özelliğini açmıştı. Arkadaşlarından güzelliğine dair yorumlarsa peş peşe geldi.



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