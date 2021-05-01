Yasmin Erbil Sınırları Aştı, Çılgına Çevirdi! Mehmet Ali Erbil Şimdi Zıvanadan Çıkabilir! Sadece 1 Saat İçerisinde Öyle Şeyler Oldu Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, dikkatleri tamamen üzerine çekti. Son paylaşımıyla birlikte babasının sınırlarını aştığı düşünülen Yasmin Erbil, milyonlarca takipçisini çılgına çevirdi. Sadece 1 saat içerisinde magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Erbil, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Öyle ki, söz konusu fotoğraf hakkında birçok kişi; “Mehmet Ali Erbil şimdi zıvanadan çıkabilir” yorumlarını yaptı.
Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çiftinin küçük kızı olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Her paylaşımıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ise muhabirlerin merak ettiği sorulara yanıtlarını vermişti. Babasının sağlık durumundan ve Çarkıfelek hakkında sorulara yanıt veren güzel oyuncu, esprili halleriyle gönüllerde taht kurmuştu.
En son gündeme basketbolu isim Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddialarıyla gelen Yasmin Erbil, karantinasının nasıl geçtiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Üzerinde mini bir etek bulunan Erbil, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranlarına yorumları kapatan güzel oyuncu yakın arkadaş çevresine ise yorum yapabilme özelliğini açmıştı. Arkadaşlarından güzelliğine dair yorumlarsa peş peşe geldi.
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01 May 2021 - 17:47 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.