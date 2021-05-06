İbo Show'da Tatlıses'ten Milyonları Hayrete Düşüren İtiraf! 3 Değil, 4 Değil Tam 5 Kez... "Yok Artık", "İmparator"

Her bölümünde konuklarıyla geceye damgasını vuran İbo Show, Cumartesi akşamı yayınlanan 24. bölümünde ise Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar gibi birbirinden başarılı isimleri konuk koltuğunda ağırladı. İbrahim Tatlıses'in itirafı ise gündeme bomba gibi düştü.

9 yıl aradan sonra ekranlara gelen İbo Show'un sunucusu İmparator, düşmanlarına ve sevmeyenlerine "Düşmedim, ayaktayım" mesajını çok net bir şekilde verdi. Öyle ki programın yapımcısı İmparator'un başarısından dolayı kendisine 750 bin liralık Jeep bile hediye etmişti. Peki, İmparator nasıl bir itirafta bulundu?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>