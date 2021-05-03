Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Acı Ayrılık! İlyas Şimdi Hapı Yuttu! Dengeler Değişiyor, Hızır Delirecek!

Seyircilerin en sevdiği dizi çiftlerinden biri olan İlyas ve Ömür arasındaki dengeler ise Pınar'la birlikte bozuldu. İlyas'ın Pınar'ın uçağının kaçırmasından dolayı bir otele yerleştirmesi ve tehlikeli bir yakınlık yaşaması seyircileri çileden çıkartmıştı. İlyas için ise sosyal medyada "İlyas şimdi hapı yuttu, Hızır çileden çıkacak" yorumları arka arkaya geldi.

Sevilen dizi çiftinin evliliklerini tehlikeye sokacak olan durum ise İlyas'tan geldi. Pınar'ın küpesini bulan Ömür, hesabını sormak için İlyas'ın karşısına çıktı. “Pınar Hanım, İlyas Bey’e yanıkmış!” sözleri ise fragmanda yankılandı. İlyas'ın hatasını tüm ailesine soran Façalı ise dikkatleri üzerine çekti.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>