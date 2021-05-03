3 Bin TL Denizbank Bayram Kredisi Başvuru Formu! Denizbank Bayram Kredisi Nasıl Alınır?
Bayramın yaklaşması ile birlikte bankalar vatandaşı rahatlatacak kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bunlardan biriside Denizbank oldu. Sizde bayrama rahat bir şekilde girmek istiyorsanız haberimizi okumalısınız. İşte detaylar...
Mübarek Ramazan ayının devam ettiği bugünlerde Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile beraber bayram için eksiklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar is bayrama özel kredi seçeneklerini araştırıyor. Birçok banka nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi seçeneği sunuyor. Bununla beraber bayrama özel, avantajlarla dolu yeni bir kampanya da Denizbank’tan geldi. Denizbank kolay başvuru seçeneği ve esnek ödeme avantajı ile 10 bin liraya kadar bayram kredisi veriyor.
03 May 2021 - 14:57 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.