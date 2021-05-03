Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha...

Pis Yedili isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan Eda Ece, Yasak Elma dizisinde ise kariyerinin en iyi noktalarından birini yaşıyor. Yıldız karakterinin hem komik hem de sinsi olmasını istediği için yapımcıdan izin alarak müdahale ettiğini bir röportajında dile getiren güzel oyuncu çoğu kişi tarafından Yıldız olarak biliniyor.

Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kuran Eda Ece, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. 5 milyona yakın takipçisi olan Eda Ece, sadece Yasak Elma dizisinin setinden değil hayatından da paylaşımlar yaparak; sevenlerinin beğenisine sunuyor.



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