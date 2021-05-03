Eda Ece'den Dekolteli Paylaşım! Düzgün Fiziğini Bir Kez Daha Ortaya Koydu! Gören Bir Daha Bakıyor, Bir Daha...
FOX TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde başrol oyuncusu olarak yerini alan güzel oyuncu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuk performansının hemen yanında güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Eda Ece, son paylaşımıyla hem düzgün fiziğini hem de güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. İşte Eda Ece'den gelen o paylaşım...
Pis Yedili isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan Eda Ece, Yasak Elma dizisinde ise kariyerinin en iyi noktalarından birini yaşıyor. Yıldız karakterinin hem komik hem de sinsi olmasını istediği için yapımcıdan izin alarak müdahale ettiğini bir röportajında dile getiren güzel oyuncu çoğu kişi tarafından Yıldız olarak biliniyor.
Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kuran Eda Ece, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. 5 milyona yakın takipçisi olan Eda Ece, sadece Yasak Elma dizisinin setinden değil hayatından da paylaşımlar yaparak; sevenlerinin beğenisine sunuyor.
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03 May 2021 - 17:52 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.