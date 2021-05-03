Acun Ilıcalı Survivor’dan Ümidi Kesti! Başka Projeye Yöneldiğini Resmen Açıkladı! Kadroyu Yavaş Yavaş Hazırlıyor! O İsimler Yeniden…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapım her yıl farklı kişilerle ekran başındaki seyircisiyle buluşuyor. Fakat geçtiğimiz sezon pandemiden dolayı bütün dizilerin ara vermesiyle reyting rekorlarını kırmasına neden olmuştu. Dizilerin ekranlara gelmemesinden seyirciler Survivor yarışmasına kilitlenmiş ve tüm yarışmacıları benimsemişlerdi.

Katıldığı programda dile getirdiği sözlerle birlikte "Bu sene reytinglerde kötüydü bu yüzden böyle bir karar almış olabilir", "Zekasını konuşturuyor. Seyircisini iyi tanıyor" yorumlarını Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Acun Ilıcalı'nın Temmuz ayının ilk günlerinde final yapacağı tahmin edilen Survivor yarışması hakkında neler düşünülüyor?



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