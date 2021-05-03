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- 03 May 2021 - 19:51 G: 03 May 2021 - 20:26

Acun Ilıcalı Survivor’dan Ümidi Kesti! Başka Projeye Yöneldiğini Resmen Açıkladı! Kadroyu Yavaş Yavaş Hazırlıyor! O İsimler Yeniden…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan umudunu Acun Ilıcalı kesti. Kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan televizyon sunucunun Survivor hakkında düşüncelerini dile getirmesi ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Başka bir proje için çalışmalarını başlatan Acun Ilıcalı kadrosunu da yavaş yavaş doldurmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapım her yıl farklı kişilerle ekran başındaki seyircisiyle buluşuyor. Fakat geçtiğimiz sezon pandemiden dolayı bütün dizilerin ara vermesiyle reyting rekorlarını kırmasına neden olmuştu. Dizilerin ekranlara gelmemesinden seyirciler Survivor yarışmasına kilitlenmiş ve tüm yarışmacıları benimsemişlerdi. 

Katıldığı programda dile getirdiği sözlerle birlikte "Bu sene reytinglerde kötüydü bu yüzden böyle bir karar almış olabilir", "Zekasını konuşturuyor. Seyircisini iyi tanıyor" yorumlarını Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Acun Ilıcalı'nın Temmuz ayının ilk günlerinde final yapacağı tahmin edilen Survivor yarışması hakkında neler düşünülüyor?

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03 May 2021 - 19:51 Ankara- Popüler Haber

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